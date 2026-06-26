Krimin niemimaan miehitysjoukkojen nimittämät viranomaiset julistivat hätätilan.
Krimin niemimaan Venäjän miehitysjoukkojen nimittämät viranomaiset ovat julistaneet alueelle hätätilan.
Miehitysjoukkojen nimittämä kuvernööri Sergei Aksjonov ilmoitti viimeksi eilen hyökkäyksistä johtuneista väliaikaisista sähkökatkoista. Aksjonovin mukaan sähköjä katkotaan, jottei hyökkäyksissä vaurioitunut sähköverkko ylikuormitu.
Krimiä vaivaa myös paha polttoainepula.
Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä vuonna 2014, mutta kansainvälinen yhteisö ei ole tunnustanut liitosta. Venäjän mukaan Krim on olennainen osa Venäjää, eikä se tule koskaan luopumaan alueesta.