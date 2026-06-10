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Ahneus, sota ja poikkeuksellisen härski politiikka – tämä kaikki piinaa maailman suurinta urheilujuhlaa

26:36 Maailman suurin urheilutapahtuma alkaa poliittisen turbulenssin keskellä.

Julkaistu 10.06.2026 18:29

Iranin ja Yhdysvaltojen sota, maahantulorajoitukset, arvaamaton sää sekä Fifan puheenjohtajan ja Yhdysvaltojen presidentin läheinen suhde ovat kaikki tekijöitä, jotka vievät huomiota pois urheilusta jalkapallon MM-kisoissa. Historian suurimmat jalkapallon MM-kisat alkavat torstai-iltana Suomen aikaa Meksikon ja Etelä-Afrikan kohtaamisella. MM-kisat ovat rikkoneet jo nyt ennätyksiä ja ne tullaan muistamaan monestakin syystä. Ensimmäistä kertaa historiassa mukana on 48 osallistujamaata. Kyseessä on kaikkien aikojen laajin turnaus, jota isännöivät yhteistyössä Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko. Turnaustunnelmaa varjostavat Yhdysvaltain kireät välit naapureihinsa. Kanadalaiset saavat kuulla taajaa, kuinka presidentti Donald Trump haluaa Kanadasta Yhdysvaltain 51. osavaltion. Meksikoa Trump on uhannut pommittaa ja lähettää joukkoja huumekartellien takia. Vuoristoratamaisessa Trumpin tariffisodassa sekä Meksiko että Kanada ovat myös saaneet osansa. Jo ennen virallisia avajaisia, ongelmia on nähty usealla eri saralla. Iranin ja Yhdysvaltojen sota Ulkomaantoimittajat Sanna Voltti ja Janne Puumalainen arvioivat MTV Uutiset Livessä, millaisen poliittisen turbulenssin keskellä maailman suurin urheilutapahtuma alkaa. Kisat ovat ensimmäiset, joissa isäntämaa käy sotaa osallistujamaata vastaan. – Kisojen suurin poliittinen elefantti jalkapallokentällä, Voltti sanoo. Maaliskuussa presidentti Trump kommentoi, että Iranin maajoukkue on tervetullut osallistumaan, mutta majoittuminen Yhdysvalloissa tuskin on suotavaa “joukkueen oman turvallisuuden takia”.

Iranin joukkueen oli tarkoitus majoittua Arizonassa, mutta on siirtänyt majapaikkansa Meksikoon, vaikka kaikki lohkovaiheen ottelunsa se pelaa Yhdysvalloissa Los Angelesissa ja Seattlessa.

Iranin Meksikon-suurlähettiläs kertoi aiemmin, että Iranin joukkue joutuu lentämään Yhdysvaltoihin ja sieltä pois ottelupäivinä. Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriö on kuitenkin kommentoinut, ettei tämä pidä paikkaansa.

– Presidentti Trumpin jalomielisyyden ansionsa Iranin joukkue voi saapua jo päivää ennen otteluaan, ministeriön tiedottaja sanoi Reutersin mukaan.

Joukkueen pelaajat ovat saaneet viisumin Yhdysvaltoihin, mutta Iranin jalkapalloliiton mukaan useat taustahenkilöt eivät. Heihin kuuluvat muun muassa manageri, kaksi analyytikkoa ja viestintäpäällikkö.

Pitkät ja tiheään toistuvat matkustuspäivät sekä taustavoimien puuttuminen on kysymyksiä epäreilusta kilpailuasetelmasta.

Iranin jalkapalloliiton mukaan Fifa on kokonaan poistanut maalle varatun kannattajalippukiintiön.

Skottifaneillakin maahantulotuskaa

Janne Puumalainen nostaa esiin lisäksi Haitin, Senegalin, Norsunluurannikon ja yllättäen myös Skotlannin, joista fanien on ollut hankalaa päästä Yhdysvaltoihin.

– Sadoilta Skotlannin faneilta oli viime hetkillä Yhdysvaltain vierailuviisumi ESTA oli siirtynyt takaisin käsittelytilaan.

Puumalainen kertoo, että faneilta vaadittiin esimerkiksi rikosrekisteriotteita luvan saannin edellytyksenä.

Muun muassa BBC on kertonut kannattajista, joiden status on muuttunut viime hetkellä ennen lentoa Yhdysvaltoihin ja nyt tuhansien puntien sijoitukset mm-kisamatkaan ovat menossa hukkaan. Skotlannin pääministeri John Swinney kertoo olleensa yhteydessä amerikkalaisiin tahoihin ja tekevänsä kaiken voitavansa fanien kisamatkan eteen.

Maahantuloviranomaiset ovat myös piinanneet pelaajia, taustahenkilöitä tai otteluiden tuomareita pitkillä tarkastuksilla.

– En muista, että mistään tällaisesta olisi ollut aiemmin lainkaan puhetta.

Pitkiä puhutteluita ja maahantulon kieltämistä

Somalialaisen Omar Abdulkadir Artanin oli määrä viheltää ensimmäisenä somalialaisena päätuomarina jalkapallon MM-kilpailuissa. Miehen maahanpääsy Yhdysvaltoihin kuitenkin evättiin ja hänet poistettiin MM-kisatuomareiden listalta

Artan oli palkittu viime vuonna Afrikan parhaaksi tuomariksi.

– Yhdysvaltain maahanmuuttoviranomaiset eivät ole antaneet mitään virallista selitystä ja epäilen että tulevatko antamaankaan, Voltti sanoo.

– Minkä itse näen tässä erittäin pulmallisena, ei puhuta tavallisista kansalaisista vaan myös kisoihin osallistujista.

Yhdysvaltain mukaan Artanilla olisi yhteyksiä henkilöihin, joiden epäillään olevan kytköksiä terrorismiin. Tarkempia tietoja ei ole annettu. Somalia kuuluu maihin, joiden kansalaisille on asetettu matkustuskielto Yhdysvaltoihin.

Irakin MM-kisajoukkueen tähtipelaajan, hyökkääjä Aymen Husseinin kerrotaan istuneen lauantaina lähes seitsemän tunnin ajan kuulusteltavana Chicagon O'Haren lentokentällä

Iranin tilanne on ollut käänteitä täynnä.

Viisumit saapuivat kymmenen päivää ennen Iranin avausottelua. Iranin jalkapallomaajoukkue sai luvan siirtää MM-kisojen tukikohtansa Yhdysvalloista Meksikon Tijuanaaan viisumikiistan ja turvallisuusuhkien vuoksi.

– Sieltäkin on nyt ollut epäselvää, jos pelaajat joutuvat lentämään pitkän lennon ennen ja jälkeen pelien. Nyt on sanottu, Trumpin anteliaisuuden takia jo edellisenä päivä, mutta sekin vaikuttaa varmasti pelikuntoon, Puumalainen sanoo.

Maahan saapuessa myös ainakin Senegalin ja Uzbekistanin joukkueet joutuivat useiden tuntien nöyryyttävään syynäykseen.

Turvallisuus ja politisointi

Miljoonien jalkapallofanien turvallisuus on huolettanut useita ihmisoikeusjärjestöjä, kuten Amnestyä.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on luvannut turnauksen, jossa kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa Liittovaltion hätätilavirasto FEMA myönsi noin 575 miljoonan euron turvallisuusavustuksen yhdelletoista isäntäkaupungille. Raha on tarkoitettu muun muassa lisäpoliisivoimien palkkaamiseen ja kybersuojaukseen.

– Lisätty poliiseja, lisätty valvontaa, lisätty turvallisuutta, Voltti summaa.

Fifa on toistuvasti viestinnässään korostanut, että ”jalkapallo yhdistää maailman”, mutta tästä lupauksesta tuntuvat alkavat kisat olevan kaukana.

Kisojen sekoittuminen maiden keskinäisiin aktiivisiin sotatoimiin sekä poliittisiin erimielisyyksiin tuntuvat niin katsojissa, järjestäjissä kuin pelaajissa.

– Kyllä nämä kisat ovat poikkeuksellisen poliittisiksi muodostuneet, Puumalainen sanoo.

Fifa-pomo keksi ystävälleen palkinnon

Kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtajalla Gianni Infantinolla on tunnetusti likeinen suhde Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin. Infantino istui Trumpin lähipiirin lähellä tämän virkaanastujaisissa tammikuussa 2025.

Kun Trump viime syksynä jäi ilman havittelemaansa Nobelin rauhanpalkintoa, palkitsi Infantino hänet Fifan rauhanpalkinnolla. Infantinon mukaan Trump ansaitsi palkinnon rauhanneuvotteluponnisteluistaan Gazan sodassa.

Palkinnon saamisen jälkeen Trumpin Yhdysvallat on toteuttanut sotilasoperaatioita neljässä maassa, kuten hyökännyt Iraniin ja surmannut maan ylimmän johtajan sekä kaapannut Venezuelan presidentin.

Tiedossa ei ole, jääkö Fifan rauhanpalkinto ainutkertaiseksi vai aiotaanko sitä jakaa jatkossakin.

Lippujen hinnat pilvissä – ahneutta ei edes piilotella

Ottelulippujen hinnoista ei liene koskaan puhuttu näin paljon, eikä hyvässä sävyssä.

Neljän vuoden takaisiin Qatarin kisoihin verrattuna korotus on roima, lohkopeleistä loppuotteluun.

Alkulohkojen halvimmat liput maksavat keskimäärin 200 dollaria (Qatarissa noin 75 dollaria), muuttuvilla jälleenmyyntimarkkinoilla hinta on jo toinen. Qatarissa loppuotteluun pääsi edullisimmillaan 600 dollarilla, näissä kisoissa 2 000 dollarilla.

Hintoja siis nostaa dynaaminen hinnoittelu, joka on käytössä Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Jokaisesta jälleenmyyntitapahtumasta Fifa kuorii 15 prosenttia itselleen sekä myyjältä että ostajalta. Upporikkaita tämä ei ole hillinnyt. Kallein hinta loppuottelukokemuksesta on noussut yli kahteen miljoonaan dollariin.

Fifan ahneus näkyy. Mediatietojen mukaan jopa lähes 180 000 lippua olisi yhä myymättä, lähtien Yhdysvaltain avausottelusta Paraguayta vastaan perjantaina.

Joissakin kaupungeissa jo pääsy stadionille käy lompakolle myös julkisilla kulkuvälineillä.

Normaalisti Manhattanilta pääsee New Jerseyn MetLife -stadionille edestakaisin 12.90 dollarilta.

Aluksi kisajärjestäjät nostivat hinnan 150 taalaan, mutta protestien jälkeen hinasivat sitä alaspäin 98:aan dollariin. Joissakin kisakaupungeissa hinnat pidetään normaaleina.

Omalla autolla kulkevan on paras varautua kolmenumeroiseen parkkipaikkamaksuun stadionin ulkopuolella.

Mittava ilmastokuormitus

Kisat pelataan laajalla alueella Pohjois-Amerikassa, jossa kannattajien ja joukkueiden matkat pelipaikkakuntien välillä ovat pitkiä. Otteluita ja sen seurauksena myös kannattajien on kisoissa ennätysmäärin.

Hiilipäästöjä mittaavan Greenlyn arvion mukaan kisat kuormittavat ympäristöä yli kaksinkertaisesti verrattuna edeltäviin Qatarin kisoihin.

Moniin aikaisempiin maailmanmestaruuskisoihin on rakennettu uusia stadioneita. Tällä kertaa niin ei ole tehty, mutta näiden kisojen ilmastopäästöistä lähes 90 prosenttia koostuukin matkustamisesta, pääosin lentämisestä.

Vuonna 2021 COP21-ilmastokokouksessa Fifa lupasi puolittaa hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2030 mennessä, mutta tavoitteita maailmanmestaruuskisoihin ei ole asetettu.

Sää sotkee suunnitelmia ja muuttaa otteluita

Sääilmiöt saattavat sekoittaa tiivistä otteluaikataulua. Uhka otteluiden siirtämiseen koskee jo avausottelua Meksikon pääkaupungissa Méxicossa.

Rankkasateet ovat piiskanneet aluetta jo päiviä saaden katuja tulvimaan ja esimerkiksi metroverkkoa on jouduttu sulkemaan. Säätilan on ennustettu muuttuvan vielä rajummaksi ja mahdollinen ukkosmyrsky uhkaa ottelun aloitusta ja sitä edeltäviä avajaisjuhlallisuuksia.

Fifa on varautunut Pohjois-Amerikan kesän kuumuuteen ottamalla käyttöön pakolliset kolmen minuutin juomatauot kummallakin puoliajalla.

Turvallisuus

Kotikutoinen tai ulkopuolinen terrorismi. Tätä viranomaiset erityisesti pyrkivät estämään.

Viranomaisten mukaan yhdysvaltalainen väkivalta voi kohdistua esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin, muslimeihin, juutalaisiin tai ei-valkoihoisiin. Taustalla on valkoihoisen ylivallan ideologia.

Lisäksi niin sanottu yksittäinen susi saattaa purkaa mielestään kokemansa henkilökohtaisen vääryyden muihinkin kohteisiin.

Ulkomaisista uhista huomio keskittyy erityisesti jihadismiin ja vihamielisiksi koettuihin hallintoihin. Yhdysvaltain hyökkäyssota Iraniin on tässäkin mielessä taatusti luupin alla.

Myös erilaiset rikollisjärjestöt saattavat hyödyntää väenpaljoutta iskuillaan.

Viranomaisten mukaan mahdollisia hyökkäyksiä voi tulla erityisesti niin sanottuihin pehmeisiin kohteisiin, kuten hotelleihin, fanialueisiin kaupungeilla, julkisiin tai kulkuvälineisiin.

Kuumuus ja kosteus luovat omat ongelmansa, samoin mahdolliset tartuntataudit. Terveysviranomaisten mukaan ebola ei ole se ykköshuoli (Kongon demokraattinen tasavalta on mukana kisoissa), vaan esimerkiksi tuhkarokko.

Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta. Lähteinä on käytetty mm: BBC, Reuters sekä Independent.

Leo Kirjonen MTV Uutiset Leo Kirjonen työskentelee MTV Uutisissa toimittajana. Janne Hopsu MTV Uutiset Janne Hopsu on ulkomaantoimittaja MTV3 Uutisissa, ja on joskus myös uutispäällikkönä tv-uutisissa. Voit olla häneen yhteydessä erityisesti ulkomaanuutisiin ja niiden tekemisiin liittyen.

Janne Puumalainen MTV Uutiset Janne Puumalainen työskentelee MTV Uutisissa Eurooppa-kirjeenvaihtajana, asemapaikkanaan Bryssel. Hän seuraa EU:n ja Naton toimintaa sekä laajemmin kansainvälistä politiikkaa erityisesti Euroopan näkökulmasta.

Sanna Voltti MTV Uutiset

Jalkapallon MM-kisojen ongelmat | MTV Uutiset