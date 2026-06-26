Helsinki Pride -kulkue jalkautuu huomenna pääkaupungin kaduille, ja osallistujamäärän odotetaan olevan taas suuri.
Helsingin poliisista kerrotaan, että järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin satatuhatta ihmistä. Kulkueen jälkeisessä puistojuhlassa Kaivopuistossa osallistujia on poliisin mukaan ollut yleensä noin puolet kulkueen osallistujamäärästä.
Poliisille on ilmoitettu lauantaiksi myös Eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus. Mielenosoitus järjestetään ennen Pride-kulkuetta.
Helsingin poliisin mukaan Pride on sujunut viime vuosina kokoonsa suhteutettuna rauhallisesti.