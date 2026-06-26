Toyotan suomalaiskuski Sami Pajari koki rengasrikon Kreikan MM-rallin 5. erikoiskokeella.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Kreikan MM-ralli 25.–28.6. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.

Pajarin rengasrikko sattui reilun neljän kilometrin kohdalla 18 kilometrin mittaisella pätkällä, joten suomalaisen oli pakko pysähtyä vaihtamaan rengas.

– Reitillä oli iso kivi, enkä pystynyt väistämään sitä. Tämä ei ole ollut meidän kilpailumme, Pajari totesi maalissa.

Pajari koki tilanteessa aikatappiota vajaan kahden minuutin verran ja putoaa kokonaistilanteessa paljon kärkikymmenikön ulkopuolelle.

Suomalaisen perjantai ei ole sujunut onnellisesti, sillä hänellä oli jo edellisellä erikoiskokeella erikoinen tilanne, jossa hän joutui pysähtymään säätämään tai kiristämään turvavöitään (video alla). Tuolloin hän putosi 4. sijalta seitsemänneksi.

Juttu jatkuu videon alla.

0:32