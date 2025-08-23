Sari Essayah valittiin jatkokaudelle

Essayah on toiminut kristillisdemokraattien puheenjohtajana vuodesta 2015.

Kristillisdemokraattien puoluekokous on valinnut Sari Essayahin jatkamaan puolueen puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden. Essayahilla ei ollut vastaehdokkaita.

Essayah on toiminut kristillisdemokraattien puheenjohtajana vuodesta 2015. Hän on myös pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen maa- ja metsätalousministeri.

Kristillisdemokraattien Porissa koolla olevassa puoluekokouksessa valitaan puolueelle myös kolme varapuheenjohtajaa sekä puoluevaltuuston puheenjohtaja. Puolueen varapuheenjohtajiksi on kymmenen ehdokasta ja puoluevaltuuston johtoon kolme ehdokasta.

