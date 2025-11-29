Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah puolusti hallituksen taloustoimia puoluevaltuustolle pitämässään poliittisessa katsauksessa lauantaina Jyväskylässä.

Essayah sanoi, että hallitus on ensimmäisestä päivästä lähtien ottanut esille vaikean taloustilanteen sekä sopeuttamisen välttämättömyyden ja sopeuttanut valtion taloutta yli 10 miljardilla eurolla. Hän vakuutti, että sopeutukset on haettu niin, että ne kohdistuvat mahdollisimman vähän suomalaisten arkeen.

– Ainoa syy sille, ettemme ole päätyneet tarkkailuluokalle jo aiemmin, on hallituksen toteuttama talouspolitiikka, Essayah sanoi.

Hän esitteli myös puolueensa ehdotuksia, kuten hoitajapoolien käyttöönottoa. Se tarkoittaa, että joukko ikäihmisiä voisi yhdessä vastata yhden kodinhoitajan, lähihoitajan tai sairaanhoitajan palkkakuluista ja saada siihen kotitalousvähennystä.