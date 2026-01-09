Sadan suden metsästyskiintiöstä on metsästämättä enää parikymmentä sutta.
Vuodenvaihteessa alkanut suden kiintiömetsästys on edennyt nopeasti. MTV:n Uutisextrassa vieraillut maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) arvioi, että tämä kertoo esimerkiksi lisääntyneestä susien määrästä.
– Metsästäjiä on pystytty kouluttamaan syksyn aikana siihen, että kun kannanhoidollinen metsästys alkaa, he ovat olleet valmiudessa. Metsästyksen johtajalla on myös lainsäädännöstä tulevia vastuita metsästyksen hoitamisessa. Tietysti se kertoo myös siitä, että alueella on runsastuneet susikannat, koska kiintiöt ovat varsin nopeasti täyttyneet, sanoo Essayah MTV Uutisille.
Essayahin mukaan susikannat ovat Suomessa vahvistuneet EU‑jäsenyyden aikana.
– Ne ovat noin kolminkertaistuneet siinä aikana. Voi sanoa, että meillä on todellakin se tilanne, että meillä hyvinkin pystytään metsästämään kannanhoidollisesti, mutta myöskin vahinkoperusteisia lupia on vuoden 2024 asetusmuutoksen jälkeen pystytty paremmin pistämään täytäntöön ja on saatu vahinkoja tehneitä susia myöskin poistettua, sanoo Essayah.
Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen susikanta oli viime vuoden maaliskuussa arviolta noin 430 yksilöä, ja viime vuoden marraskuussa noin 560 sutta.
– Suomessa susia on määrä, joka mahdollistaa nimenomaan tämän kannanhoidollisen metsästyksen. Me olemme raportoineet suotuiselle suojeluntasolle Euroopan unionin tällaisessa kuusivuotisraportoinnissa, ja tuo suotuisa suojeluntaso Suomessa on 273, sanoo Essayah.
Esssayahin mukaan susien määrää on vähennettävä, jotta sosiaalinen hyväksyttävyys säilyy ja susien aiheuttamia taloudellisia vahinkoja voidaan vähentää.
Erittäin uhanalainen vai ei?
Eri yhteyksissä suden sanotaan olevan erittäin uhanalainen laji, mikä herättää kysymyksiä kiintiömetsästyksen perusteltavuudesta.
Maa- ja metsätalousministeri arvioi, että viittaus johtaa kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n niin sanottuun punaiseen kirjaan, jossa luokittelu on eri tyyppinen.
Essayahin mukaan Suomessa tehdään petopolitiikkaa EU-lainsäädännön mukaisesti, ja sinne raportoitujen lukujen mukaisesti.