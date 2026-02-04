Uusi maailmanjärjestys hakee muotoaan, presidentti sanoi.

Presidentti Alexander Stubb painotti puheessaan valtiopäivien avajaisissa eduskunnassa muuttunutta tilannetta maailmanpolitiikassa.

– Mennyt vuosi osoitti, että Suomi kykenee toimimaan tässä muuttuvassa maailmassa.

Stubbin mukaan muutosta ei kannata pelätä tai paeta, siihen pitää voida vaikuttaa.

– Näinä aikoina muutos kuitenkin näkyy meille tapahtumina, jotka tekevät siitä konkreettisen ja äkkinäisen, jopa rajun.

"Voimme reagoida tai voivotella"

Presidentin mukaan Euroopan turvallisuutta muokkaa nyt vahvimmin kolme asiaa: Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Kiinan nousu suurvallaksi ja Yhdysvaltojen uusi ulko- ja turvallisuuspoliittinen doktriini.

Nuo asiat myös muokkaavat presidentin mukaan maailmaan suuntaa, jossa voima määrittelee kansainvälisiä suhteita yhä enemmän.

– Nämä ovat tosiasioita. Voimme reagoida niihin joko voivottelemalla tai tekemällä. Suomalainen tapa on tehdä. Siksi liityimme Natoon. Siksi pyrimme vaikuttamaan EU:ssa ja laajemmin osana Eurooppaa. Siksi pidämme huolta omasta puolustuskyvystämme ja kokonaisturvallisuudestamme.