Kristillisdemokraattien Essayah: "Palestiinan tunnustamiseen ei ole edellytyksiä"

Kristillisdemokraattien puheenjohtajaksi uudelleen valittu Sari Essayah kommentoi puolueen kantaa Palestiinan tunnustamiseen KD:n puoluekokouksessa Porissa.
Hallituspuolue Suomen Kristillisdemokraatit (KD) ei näe edellytyksiä Palestiinan tunnustamiseen. Uudelleenvalittu puheenjohtaja Sari Essayah otti kantaa asiaan poliittisessa linjapuheessaan.
– Elokuun puoluehallituksessa linjasimme, että Gazan siviilien apu on varmistettava, mutta Palestiinan tunnustamiseen ei ole edellytyksiä, hän sanoo.
Essayahin mukaan terroristijärjestö Hamasin ja Israelin armeijan sotatoimet sekä siviilien kärsimys on niputettu yhteen palestiinalaisalueiden tunnustamisen kanssa.
Hän toteaa myös, että siviilien hätä ei ole tähänkään asti huolestuttanut Hamasia, joka on ollut valmis käyttämään alueen siviilejä ihmiskilpinään.
– On myös muistettava, että Hamasilla on kaikki mahdollisuudet päättää sota vaikka heti vapauttamalla panttivangit, Essayah sanoo.
Essayah: KD ei kannata Suomen liittymistä New Yorkin julistukseen
Kysymys Palestiinan mahdollisesta tunnustamisesta on jakanut Petteri Orpon (kok.) hallitusta. Essayah sanoo, ettei halua Suomen osallistuvan YK:n syyskuun kokoukseen suunniteltuun julkilausumaan.
Hän vetoaa 1990-luvulla solmittuun Oslon rauhansopimukseen, jonka mukaan konfliktin osapuolet sopivat kiistakysymyksistä keskenään.
Essayahin mukaan olisi ymmärrettävä pitkään jatkuneen konfliktin perimmäiset syyt ja etsittävä samalla ratkaisua, joka toisi alueelle kestävän rauhan.
– Tätä ei valitettavasti tarjoa syyskuun YK-viikolle Ranskan ja Saudi-Arabian johdolla sorvattu niin sanottu New Yorkin julistus, joka rikkoo yksipuolisella tekstillään useita Oslon sopimuksen kohtia. Kyseessä on ulkoapäin saneltu malli, Essayah toteaa.
Lue lisää aiheesta: Essayah: Orpon Palestiina-info oli hyvä – Purralta lyhyt vastaus hallitusta repivään kysymykseen
0:29