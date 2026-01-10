Ministeri Sari Essayahin mukaan kauppojen epäterveitä kauppatapoja tuottajia kohtaan pyritään estämään elintarvikemarkkinalain muutoksilla.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) sanoo MTV:n Uutisextrassa, että epäterveistä kauppatavoista esiin on noussut erityisesti kauppojen omiin merkkeihin eli private label -merkkeihin liittyviä kysymyksiä.

– Vuosien varrella ollut tilanteita, joissa on esimerkiksi edellytetty, että jotta tuottaja saa oman tuotteensa eli oman merkkinsä hyllyyn, on tuotettava myöskin sitä kaupan omaa merkkiä. Tämä koskee myöskin elintarviketeollisuutta, sanoo Essayah MTV:n Uutisextrassa.

Essayahin mukaan kauppa on myös saattanut vaatia tuottajalta tietoja esimerkiksi resepteistä, vaikka se ei olisi kuluttajan kannalta välttämätöntä.

– Vaarana on, että kun resepti on saatu käyttöön, sitä myöhemmin kilpailutetaan ja hankitaan tuotetta jostakin muualta. Sen takia pitkällä tähtäimellä tämän tyyppiset tilanteet johtavat helposti siihen, että erilaiset tuoteinnovaatiot jäävät tekemättä ja sitten myöskin kilpailutilanne muuttuu epäreiluksi, toteaa Essayah.

Maa- ja metsätalousministeri sanoo, että epäkohtien yleisyyden tutkiminen on vaikeaa.

– Ongelmahan on, että kun Suomessa on varsin oligopolistinen markkina, eli ostajia on harvoja, silloin on aika vaikea omalla nimellä tulla esille tai kertoa julkisuuteen, että tämän tyyppisiä vääristymiä neuvottelutilanteissa on, sanoo Essayah.

Hänen mukaansa pitkiä sopimuksia pitää myös pystyä tarkastelemaan uudelleen olosuhteiden muutoksissa.

Essayah sanoo, että tällä hetkellä Suomen elintarvikeketjussa alkutuottaja on kaikkein heikommassa asemassa ja kauppa on Euroopan kannattavinta.

Lihan tuottajahinnat korkeimmat EU-aikana

Essayahin mukaan maataloudessa tuotantosektoreiden erot ovat kuitenkin huomattavan suuria.

– Esimerkiksi vaikkapa lihantuotannossa tuottajahinnat eivät ole olleet näin korkealla koskaan Suomen EU-jäsenyyden aikana, sanoo Essayah.

Hän sanoo, että esimerkiksi maidon tuottajahinta on ollut selkeästi nousussa.

– Valitettavasti meillä on viljantuotantopuolella nyt aika absurdi tilanne, että on takana kesä, joka on antanut yhden kaikkien aikojen parhaimmista viljasadoista sekä määrällisesti että laadullisesti. Markkinataloudessa se tarkoittaa sitä, että meillä on paljon tavaraa liikkeellä ja silloin hinta laskee, sanoo Essayah.

