Kovatuloisimpien nykyministereiden kärkinimet olivat viime vuoden verotuksen perusteella Petteri Orpo, Sari Essayah ja ministerin paikalta nyt jo väistynyt Arto Satonen.

Kovatuloisin ministeri viime vuonna oli pääministeri Petteri Orpo (kok.). Hän sai tuloja yhteensä vajaat 240 000 euroa, josta noin 230 000 euroa oli ansiotuloa ja 7 000 euroa pääomatuloa, käy ilmi verottajan tiedoista.

Toiseksi eniten ministereistä tienasi kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Hänen ansiotulonsa olivat viime vuonna 194 000 euroa. Hän ei saanut pääomatuloja.

Puolustusministeri Antti Häkkäsellä (kok.) tulot olivat kolmanneksi suurimmat, yhteensä 189 000 euroa. Myöskään hän ei saanut pääomatuloja.

Arto Satonen päihitti Orpon

Vielä viime vuonna työministerinä toimineella kokoomuksen Arto Satosella yhteenlasketut tulot olivat vielä Orpoakin suuremmat, noin 243 000 euroa. Pääomatulojen osuus oli lähes 71 000 euroa. Satosella on metsä- ja kiinteistöomaisuutta sekä arvopaperivälitystä harjoittava yritys, Stalemate Invest.