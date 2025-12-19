Hallituskumppanit kritisoivat opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) ulostuloa, jossa hän kertoo käynnistävänsä selvityksen uudesta, uskontorajat ylittävästä oppiaineesta.
MTV Uutiset kertoi tänään, että opetus- ja kulttuuriministeriö alkaa selvittää eri uskontojen oppiaineiden korvaamista yhteisellä katsomusaineella.
Opetusministeri Anders Adlercreutz kertoo, että lapsia on jouduttu laittamaan kouluissa eri luokille uskonnon perusteella, jotta lukujärjestykset saadaan järjestettyä toimivasti.
– Suomi on entistä monimuotoisempi, Adlercreutz sanoo MTV:n Uutisextrassa.
Yhteisillä tunneilla koululaiset saisivat tuntumaa sekä omaan, että muiden oppilaiden uskontoihin.
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah toteaa, että hallitusohjelmassa ei ole tällaisesta sovittu.
– Eiköhän tämä aika tarvitse pikemminkin enemmän uskonnonlukutaitoa, johon oman uskonnon opetus antaa hyvän pohjan, hän kirjoittaa X:ssä.
Kristillisdemokraatit on aiemmin vastustanut kaikille yhteistä katsomusainetta ja ajatellut, että siihen siirtyminen rapauttaisi kristinuskon kulttuuriperintöä ja arvopohjaa Suomessa.
Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila vastaa Adlercreutzin aikeisiin sangen tunteikkaasti.
– Kun jopa uskonnonopetus on opetusministerin hampaissa, jäin pohtimaan toivottaako hän tänä vuonna hyvää joulua vai onko sekin jo liian toksista?, Junnila kirjoittaa.
Adlercreutz arvioi, ettei nykyinen hallitus välttämättä pysty tai ehdi käsittelemään selvitystä uskontorajat ylittävästä oppiaineesta.
