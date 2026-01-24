MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko on huolissaan Toyotan suomalaiskuskin Sami Pajarin nykyvireestä.

Toisen WRC-kautensa aloittaneen Pajarin Monte Carlon MM-ralli meni pilalle jo toisella erikoiskokeella, kun suomalainen joutui keskeyttämään ajovirheen seurauksena.

Keskeytyksensä jälkeen Pajari pystyi kuitenkin jatkamaan seuraavana päivänä kisaa, mutta ei ole kyennyt vastaamaan lainkaan kärkivauhtiin.

Lauantain avauspätkällä Pajari jäi lumisissa olosuhteissa minuutin ja 20,7 sekuntia Sebastien Ogierin pohja-ajasta.

MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko vastasi tv-lähetyksen aikana katsojakysymykseen Sami Pajarin tulevaisuudennäkymistä.

– Just tällä hetkellä en (näe) hirveän valoisana. Ei se nyt tietysti tästä pätkästä ole kiinni. Tämä kisa on ollut pilalla jo pitkään, eikä tästä jää kuin sitä kuuluisaa oppia, Tahko aloittaa.

Tahko painottaa, että Pajarin on lyötävä seuraavassa MM-rallissa jo huomattavasti isompaa vaihdetta silmään, sillä Monte Carlossa nähdyillä suorituksilla tulevaisuus MM-sarjassa voi kauden päätteeksi olla vaakalaudalla.

– Nyt on sitten kovan paikan edessä Ruotsissa. Siellä on lähdettävä ihan toisella tatsilla liikkeelle ja iskettävä podiumkantaan kiinni. Ei sellaista tilannetta ole, että voit pari vuotta harjoitella ja hakea kokemusta. Tämän kauden on oltava tuloksentekokausi, Tahko sanoo.

– Tuloksia odotetaan, ja siellä on paljon hyviä kisoja Samille. Niissä kisoissa nähdään ja uskotaan, että Sami iskee podium kantaan. Tulee sitten vaikka pelkän ratin kanssa takaisin huoltoparkkiin, jos se ei onnistu.

Yksi asia, joka Tahkoa eritoten kummastuttaa, on Pajarin kehno vauhti perjantaina ja lauantaina, vaikka auto saatiin keskeytyksen jälkeen parsittua kasaan.

Pajari oli 10. erikoiskokeella täyden rallikauden ajaneista kuljettajista ylivoimaisesti hitain, jos hitaan rengasrikon kärsinyttä Jon Armstrongia ei lasketa mukaan. Muun muassa Josh McErlean oli M-Sportilla lopulta yli 43 sekuntia suomalaista nopeampi.

– Tätä silti ihmettelen. Tai sitten se on vain sovittu, että ajetaan oikeasti ihan hiljaa sunnuntaihin saakka. Se nähdään sitten huomenna, nouseeko se kyyti. Mennään kyllä tosi varman päälle, eikä halutakaan tavallaan yrittää antaa näyttöjä ja mitata iskukykyä muihin nähden, Tahko kummastelee.