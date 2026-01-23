



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota









Urheilu MM-Ralli Etusivu Aikataulu ja tulokset MM-pisteet Valmistajien MM-pisteet Sami Pajaria vedettiin höplästä – Sébastien Ogierilta viekas temppu: "Minä menin klassiseen" 1:03 Sami Pajari kertoo, miten Sébastien Ogier onnistui virittämään hänelle rengasratkaisuissa miinan. Julkaistu 56 minuuttia sitten Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Yhdeksänkertainen maailmanmestari Sébastien Ogier onnistui vetämään kokeneena konnana Sami Pajaria höplästä. MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Monte Carlon MM-ralli 22.–25.1. Pe: EK 4–9 klo 9.50 alkaen

La: EK 10–13 klo 9.20 alkaen

Su: EK 14–17 klo 8.50 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026. Lue myös: EK9: Auto jumissa – MM-rallikuski taas pihalle Toyotan Sami Pajari lähti hivenen yllättäen perjantain loppuun liukkaissa oloissa ajetussa Monte Carlon MM-rallissa nastattomilla renkailla. Hän paljasti, että juonen punoi kokenut ranskalainen tallikaveri Sébastien Ogier.

– Siinä oli el clasico. "Sebin" kanssa puhuttiin edellisen pätkän jälkeen. Olin nostamassa nastoja auton alle – Sebi oli, että "aijaa, laitatko sinä nastoja, eihän niitä tarvitse tuolla seuraavalla", Pajari setvi.

Suomalaista haastatellut MTV Urheilun Tomi Tuominen esitti jatkoksi, että "menit miinaan".

– Minä menin klassiseen.

Huomenna Pajari ei samanlaiseen vipuun menne.

– Tulee lunta taas, niin varmaan niitä nastoja pitäisi laittaa, suomalainen lausui sävelikseen seuraavaan ajopäivään.

"Arvokasta"

2:28 Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala paljasti, minkä ohjeen hän antoi turhautuneelle Sami Pajarille.

Torstain keskeytyksensä jälkeen Pajarilla ei ole ollut Montessa käytännössä tuloksellisesti saavutettavaa. Hän totesi kisan menneen "vähän testiluonteiseksi". Nyt voi kokeilla eri asioita.

– Niin kuin puhuttiin, varmasti kyrsii eilinen homma. Se oli tähän väliin tällainen tilastotappio.

– Kun täällä olemme, meillä on periaatteessa tämä ja kaksi seuraavaa päivää aikaa vielä koettaa jotenkin työstää tuota hommaa ja hyödyntää sitä tässä. Se on vielä aika arvokasta.

Tuomas Hämäläinen MTV Uutiset