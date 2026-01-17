Esapekka Lappi tekee tänä vuonna paluun rallin MM-sarjaan.
Lappi jätti kauden 2024 päätteeksi hyvästit MM-sarjalle. Suomalaistähti kilpaili viime vuoden rallin SM-sarjan puolella ja ehti jo julistaa, ettei hän enää havittele paikkaa lajin huipputasolta.
Lapin tilanne kuitenkin muuttui, kun Ott Tänak lähti Hyundailta kauden 2025 jälkeen. Lopulta Hyundai päätyi palkkaamaan Lapin osa-aikaiseksi kuljettajakseen tallin kolmosautoon – Dani Sordon ja Hayden Paddonin ohella.
Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on mielissään, että Lapille avautui uusi tilaisuus MM-sarjassa.
– Mahtava nähdä Esapekka ja Enni (kartanlukija Enni Mälkönen) taas täällä. Suomalaisittain on hyvä, kun saadaan pääluokkaan enemmän suomalaisia, vaikka onhan meillä jo toki Sami Pajari siellä, Latvala sanoo MTV Urheilulle.
Lappi on voittanut urallaan kaksi MM-rallia. Ensimmäinen tuli heti hänen avauskaudellaan pääluokassa eli vuonna 2017 Suomessa. Toista täysosumaansa suomalaistähti joutui odottamaan kauteen 2024, jolloin hän ajoi ykköseksi Ruotsissa.