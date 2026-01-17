



Urheilu MM-Ralli Etusivu Aikataulu ja tulokset MM-pisteet Valmistajien MM-pisteet Jari-Matti Latvalalta selkeä varoitus Esapekka Lapista: "Satavarmasti" Esapekka Lappi palaa rallin MM-sarjaan Hyundain kolmosauton kuskina. IMAGO/PanoramiC/ All Over Press Julkaistu 22 minuuttia sitten Toni Heinonen Esapekka Lappi tekee tänä vuonna paluun rallin MM-sarjaan. Lappi jätti kauden 2024 päätteeksi hyvästit MM-sarjalle. Suomalaistähti kilpaili viime vuoden rallin SM-sarjan puolella ja ehti jo julistaa, ettei hän enää havittele paikkaa lajin huipputasolta. Lapin tilanne kuitenkin muuttui, kun Ott Tänak lähti Hyundailta kauden 2025 jälkeen. Lopulta Hyundai päätyi palkkaamaan Lapin osa-aikaiseksi kuljettajakseen tallin kolmosautoon – Dani Sordon ja Hayden Paddonin ohella. Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on mielissään, että Lapille avautui uusi tilaisuus MM-sarjassa. – Mahtava nähdä Esapekka ja Enni (kartanlukija Enni Mälkönen) taas täällä. Suomalaisittain on hyvä, kun saadaan pääluokkaan enemmän suomalaisia, vaikka onhan meillä jo toki Sami Pajari siellä, Latvala sanoo MTV Urheilulle. Lue myös: MM-ralliin: Janni Hussi hyppää suomalaisen huippukuskin rinnalle Lappi on voittanut urallaan kaksi MM-rallia. Ensimmäinen tuli heti hänen avauskaudellaan pääluokassa eli vuonna 2017 Suomessa. Toista täysosumaansa suomalaistähti joutui odottamaan kauteen 2024, jolloin hän ajoi ykköseksi Ruotsissa.

Latvala on varma, että Lappi voi paukuttaa kovaa tulosta Hyundain ratin takana. Lappi käynnistää kautensa helmikuussa Ruotsin rallista, ja hänen ohjelmaansa kuuluvat melkoisella varmuudella myös Viron ja Suomen vauhdikkaat osakilpailut.

– Tiedän, että Esapekka on tosi vahva – Ruotsi ja Suomi ovat hänelle vahvoja kisoja. Hän tulee haastamaan meitä ihan satavarmasti, Latvala arvioi.

– Vaikka hän on ollut vuoden poissa MM-sarjasta, hän on ajanut SM-sarjassa, eikä vauhti ole varmasti kadonnut mihinkään. Hänellä on kaikki elementit pärjätä hyvin.

Toyotalla kovempi haaste

Viime vuonna Toyota dominoi täysin MM-sarjaa, sillä kauden 14 osakilpailusta Toyota-kuskit ottivat peräti 12 voittoa. Hyundaille jäi käteen vain kaksi ykköstilaa – Ott Tänak oli ykkönen Kreikassa ja Thierry Neuville Saudi-Arabiassa.

Hyundai on tehnyt Rally1-autoonsa päivityksiä sitten viime vuoden ja tiimi on testannut kilpuriaan ahkerasti vuodenvaihteen molemmin puolin. Latvala arvelee, että Hyundai ei päästä tänä vuonna Toyotaa yhtä helpolla.

– Nyt he ovat selvästi panostaneet kokemukseen kuljettajakaartissa. He olisivat voineet ottaa nuorempia kuljettajia opettelemaan, mutta he selvästi pyrkivät kokeneiden kuljettajien kanssa nopeuteen ja varmuuteen, Latvala puntaroi.

– Uskon, että tästä tulee meille haastavampi vuosi. Hyundailla on selvästi valmistauduttu eri tavalla. Thierry Neuville voitti mestaruuden vuonna 2024, ja silloin he saattoivat ajatella, että heillä oli kaikki hyvin paketissa, eikä kehitystyötä tarvinnut tehdä niin paljon. Luulen, että se oli Hyundain ongelma kaudella 2025. Mutta tiedän, että nyt siellä on varmasti nälkää vuodelle 2026.

Rallin MM-kausi käynnistyy ensi viikolla Monte Carlon osakilpailulla. Uusiseelantilainen Paddon ajaa kisassa Hyundain kolmannella Rally1-autolla tiimin kokopäiväisten kuljettajien Neuvillen ja Adrien Fourmaux'n rinnalla.

Toyotalla on avauskisassa peräti viisi kuljettajaa: Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Oliver Solberg, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari.

Toni Heinonen MTV Uutiset