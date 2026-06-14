Ferrarin Lewis Hamilton ajoi Katalonian GP:n voittoon. Se oli hänen ensimmäisensä nykyisessä tiimissä ja ensimmäinen sitten vuoden 2024 Belgian GP:n. Kisan jälkeen nähtiin tunteikas brittikuski.
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Hamilton otti voittonsa lopulta selvällä erolla. Toiseksi tullut Mercedeksen George Russell jäi maanmiehestään 19,5 sekuntia. McLarenin Lando Norris oli kolmas ja Cadillacin Valtteri Bottaksen kisa päättyi keskeytykseen.
– Haluan kiittää teitä kaikkia. Perheelleni, rakastan teitä. En olisi voinut tehdä tätä ilman teitä, Hamilton sanoi kisan päätyttyä tiimiradiossa.
Hamilton oli sijoittunut edellisessä kisassa, Monacon GP:ssä, toiseksi. Kun britti nousi palkintokorokkeelle, nousivat tunteet pintaan ja hän sai pyyhkiä kyyneleitä pois.
Toisena MM-pisteissä oleva Hamilton sai kärkikuski Mercedeksen Kimi Antonelliä kiinni 25 pisteellä, kun tämän kisa päättyi keskeytykseen viimeisillä kierroksilla. Kaksikolla on nyt eroa 41 pistettä.