



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Ruotsin MM-kisafaneille vakava varoitus – "Kuoleman tie" | MTV Uutiset

Valtatie 85 johtaa lähes suorana viivana Texasin rajalta kohti Monterreytä. Päivänvalossa kaikki näyttää lähes normaalilta. Autot kulkevat kohti MM-kisakaupunkia ja sieltä pois. Kaikki muuttuu kuitenkin pimeyden tullessa.

Tietä alettiin kutsua "carretera de la muerteksi" eli kuoleman valtatieksi muutama vuosi sitten, kun sillä tapahtui niin paljon sieppauksia ja väkivaltaisia hyökkäyksiä. Taustalla on järjestäytynyt rikollisuus.

– Nuevo Laredo on Cártel del Noresten vahva tukikohta. Matamoros ja Reynosa kuuluvat Golf-kartellin alueeseen. Mutta joissakin näistä paikoista voi silti selvitä useimmiten hyvin, mutta joskus on huonoa tuuria ja jotain tapahtuu, toimittaja ja kirjailija Ioan Grillo kertoi Expressenille.

Grillo on seurannut kartellirikollisuutta Meksikossa yli kahden vuosikymmenen ajan ja julkaissut useita kirjoja. Tiellä katosi vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla yli 70 henkilöä.

Osa ruotsalaisfaneista pääsee näkemään tien läheltä, sillä he ovat majoittunet maajoukkueen tavoin Dallasin alueelle. Sieltä he matkustavat busseilla Texasista MM-kisojen avaukseen. Ruotsin jalkapalloliiton tekevässä riskianalyysissä varoitetaan juurikin Monterreyn ja sen ympäristössä olevista riskeistä.

– Matka Monterreyhin, Meksikoon, aiheuttaa yleisesti korkean riskitason. Suurin riski liittyy korkeaan väkivaltarikollisuuden tasoon, mukaan lukien sieppaukset, aseelliset ryöstöt ja autokaappaukset. Matkustajat voivat tulla pidetyiksi varakkaina ja siten joutua rikollisuuden kohteiksi, riskianalyysissä todetaan.

Analyysissä mainitaan myös poliisin ja viranomaisten korruptio ja todetaan, että on ”kriittisen tärkeää” välttää vaurauden merkkejä ja pitää matalaa profiilia.

– Ongelma on se, että kun tullaan Texasista, niin täytyy kulkea Nuevo Laredon läpi. Se on todellista kartellin aluetta. Sanoisin, että on turvallisempaa lentää Monterreyhin. Jos kuitenkin aiotaan ajaa, on tärkeää ylittää raja ja suunnata suoraan pois Nuevo Laredosta päätietä pitkin, eikä jäädä kaupungille "hengailemaan", Grillo sanoi.

Poliisipäällikkö Jorge Ronin mukaan tiellä on jokaisen viiden minuutin välillä poliisiauto.

– Meillä on suunnitelma kaikille suurille teille. Meillä on tarkistuspisteitä ja valvontaa, Ron kertoi Expressenille.

Ruotsin ja Tunisian välinen MM-kisakamppailu pelataan maanantaiaamuna Suomen aikaa viideltä.