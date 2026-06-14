Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kritisoinut Israelin tänään Beirutiin tekemää iskua.
Trumpin mukaan tämän aamuista iskua Beirutiin ei olisi pitänyt tehdä.
Trumpin mukaan rauhan saamiseksi alueelle, Libanon mukaan lukien, ollaan erittäin lähellä. Trumpin mukaan kaikkien osapulten tulisi pidättäytyä hyökkäystoimista.
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– Tässä ei pitäisi tulla enempää iskuja Israelilta mihinkään päin Libanonia. Eikä pitäisi tulla enempää hyökkäyksiä miltään osapuolelta, Trump kommentoi.