Coop -tavaramerkki jättää maastohiihdon maailmancupin sponsoroinnin kahdeksan vuoden jälkeen. Kauppatieteiden professori Tor W. Andreassen kertoi Adressa -lehdelle, että kyseessä on lajin kannalta katastrofi.

Coopin lähtö tarkoittaa sitä, että maailmancupilta katoaa kaudessa noin 1,4-1,8 miljoonaa euroa. Coop Norgen viestinnästä kerrottiin Adressalle, että yrityksellä on uusi sponsorointistrategia, jossa painopiste on muissa urheilulajeissa, kuten jalkapallossa ja yleisurheilussa.

– Katastrofi ja taloudellisesti kauheaa. Tämä on hirvittävän surullinen uutinen kansallisurheilulajillemme. Elleivät he saa yhtä suurta sponsia, niin koko järjestelyä on supistettava. 1,4-1,8 miljoonan euron sopimus merkitsee uskomattoman paljon, Andreassen totesi.

Coop aloitti maailmancupin sponsoroinnin vuonna 2018 ja sopimukseen on kuulunut myös hiihdon MM-kilpailut vuosina 2021, 2023 ja 2025.