Yhdysvaltalainen republikaanisenaattori Mitch McConnell on viety sairaalaan tänään aamulla paikallista aikaa.
Asiasta kertoo McConnellin tiedottaja.
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Aiheesta uutisoi uutistoimisto Reuters.
Kentuckylainen McConnell on istunut senaatin jäsenenä vuodesta 1985 alkaen ja on osavaltion historian pisimpään vallassa ollut senaattori.
Vuonna 2023 julkisuudessa käytiin keskustelua McConnellin terveydentilasta hänen "jäädyttyään" pariin otteeseen kesken haastatteluiden.