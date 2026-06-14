Yhdysvalloissa Missourissa 12 ihmisen kerrotaan kuolleen lentokoneen pudottua.
Asiasta kertovat paikalliset poliisilähteet.
Tapaus sattui Missourin Butlerissa. Uutiskanava CNN kertoo lentokoneen pudonneen lähellä lentokenttää. Kaikkien koneessa olleiden ihmisten uskotaan kuolleen. Viranomaisten mukaan alustavien tietojen mukaan kone oli pudonnut nousun yhteydessä.
Butler sijaitsee noin sata kilometriä Kansas Cityn eteläpuolella.
Uutistoimisto AP:n mukaan kone oli kuljettamassa laskuvarjohyppääjiä.
Missourin liikennepoliisin ylikonstaapeli Justin Ewing kertoo, että pelastusviranomaiset saivat ilmoituksen koneen syöksymisestä ja tulipalosta 11.30 paikallista aikaa aamupäivällä.
Ewing sanoi, että muita yksityiskohtia ei ollut heti saatavilla.
– Se (kone) syöksyi lentokentän vieressä olevalle pellolle, Ewing sanoo.
Onnettomuutta tutkii Yhdysvaltain liikenneturvallisuusvirasto.