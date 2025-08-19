Tällaisesta sairaudesta Eemeli Peltonen kärsi

Eemeli Peltosen viimeinen kesä meni munuaissairaudesta toipuessa.
Tiistaina menehtynyt SDP:n kansanedustaja Eemeli Peltonen kertoi kesäkuussa jäävänsä sairauslomalle ja pois eduskuntatyöstä.
Sairausloman syyksi hän kertoi sosiaalisessa mediassa minimal change -taudin, joka hänellä diagnosoitiin toukokuussa.
Julkaisussa Peltonen kertoi ehtineensä olla diagnoosin jälkeen muutaman viikon kotona, kun kävi ilmi, että hän oli saanut jonkinlaisen bakteeritartunnan.
– Bakteerin taltuttamiseksi minulla aloitettiin suonensisäinen antibioottikuuri Meilahdessa, joka ottaa aikansa. Samalla munuaisvaivojeni hoitoa jatketaan, Peltonen kirjoitti kesäkuussa.
Julkaisussa Peltonen kertoi jo kotiutuneensa sairaalasta, mutta toipuvansa loppukesän vielä sairauslomalla.
Tästä taudissa on kyse
Minimal change -tauti on viralliselta nimeltään minimal change -glomerulonefriitti eli munuaiskerästulehdus.
Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin mukaan kyseessä on munuaissairaus. Nimi minimal change tulee siitä, että munuaisista otetussa kudosnäytteessä munuainen näyttää hyvin normaalilta eli siinä ei todeta juuri mitään muutoksia.
Munuais- ja maksaliiton mukaan erilaiset munuaiskerästulehduksien oireita ovat verinen virtsa, virtsa, jossa on liikaa proteiinia sekä runsaat turvotukset.
Tauti voi aiheuttaa potilaalle nefroottisen oireyhtymän, jossa munuaiset päästävät virtsaan tavallista enemmän proteiinia ja veren valkuaispitoisuus alkaa pienentyä.
Tämä aiheuttaa nesteen siirtymistä verisuonista ympäröivään kudoksiin, mikä aiheuttaa turvotuksia, kertoo Munuais- ja maksaliitto sivuillaan.
Turvotuksia ilmenee useimmiten nilkoissa ja säärissä, mutta niitä voi ilmetä myös silmien ympärillä ja muualla kasvoissa.
Nefroosia voidaan hoitaa esimerkiksi kortisonilääkkeellä.
Oireyhtymä on yleisempi lapsilla kuin aikuisilla.
Lapsilla oireyhtymän ennuste on varsin hyvä, mutta aikuisilla ennuste riippuu munuaiskerästulehduksen luonteesta.