Brasilia ja Marokko päätyivät 1–1-tasapeliin jalkapallon MM-turnauksen tähän asti odotetuimassa ottelussa. Matsin kauneinta antia oli brassitähti Viniciuksen osuma.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Viime kisoissa MM-pronssia pokannut Marokko on kasvanut viime vuosina varteenotettavaksi huippumaaksi, ja se saikin Brasiliaa vastaan mainion alun.
Ismael Saibari vei afrikkalaiset johtoon, kun ottelua oli pelattu reilut 20 minuuttia.