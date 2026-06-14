Kuluttajariitalautakunta piti autoilijalle määrättyä valvontamaksua kohtuuttomana.
Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että ParkkiPate Oy alentaa espoolaiselle autoilijalle määrättyä 60 euron valvontamaksua puoleen ja palauttaa lisäksi tämän maksaman pysäköintimaksun.
Tapauksessa on kyse elokuussa 2025 Espoon Luukin ulkoilualueella sattuneesta pysäköintivirheestä.
Autoilija oli ensin maksanut pysäköinnin automaatilla ja jatkanut sitä myöhemmin EasyPark-sovelluksella. Hänelle oli kuitenkin sattunut monelle autoilijalle käyvä erhe: sovelluksessa oli väärä rekisterinmuero.
Tässä tapauksessa autoilijalla oli sovelluksessa valittuna vahingossa aiemmin käytössä olleen ranskalaisen vuokra-auton rekisterinumero oman auton sijasta.
Lue myös: Jos maksat pysäköinnin sovelluksella, muista tämä – "Viime aikoina tullut paljon oikaisuvaatimuksia"
Valvontayhtiö pelkää väärinkäyttöä
Valvontayhtiö määräsi autoilijalle 60 euron valvontamaksun, koska maksua ei voitu yhdistää pysäköityyn ajoneuvoon. ParkkiPaten mukaan kuluttaja vastaa itse virheellisistä tiedoista, eikä yhtiö pitänyt maksun perumista perusteltuna.
Yhtiön mukaan virheellisen maksusuorituksen selvittäminen ja kohdistaminen vaatii kohtuutonta ylimääräistä työtä, etenkin otettaessa huomioon suoritetun maksun vähäinen määrä.