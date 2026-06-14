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Tämä suututtaa jalkapallon MM-kisoissa – valmentajaikoni: "Panttivankina"

Jalkapallon MM-kisojen pakolliset juomatauot suututtavat MM-kisoissa.

Julkaistu 9 minuuttia sitten

Feliks Heikkinen

Pakolliset juomatauot raivostuttavat jalkapallon miesten MM-kilpailuissa. Kovaa kritiikkiä ovat antaneet asiantuntijat ja nykyiset ja entiset valmentajatkin. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Lue myös: Ruotsin MM-kisafaneille vakava varoitus – "Kuoleman tie"

Jo ennen kisojen alkua, tuli runsaasti kritiikkiä pakollisia juomataukoja kohtaan. Kisaisäntä Yhdysvaltojen päävalmentaja Mauricio Pochettino kertoi tuolloin oman näkemyksensä asiaan.

– En pidä siitä. Ne ovat hyviä, silloin kun olosuhteet ovat äärimmäiset. Silloin kun olosuhteet ovat hyvät, ne ovat tarpeettomi, Pochettino sanoi Expressenin mukaan.

BBC:n asiantuntijana toimiva Englannin entinen maajoukkuepuolustaja Phil Jagielka on samoilla linjoilla.

– He (Fifa) sanovat, että ne ovat turvallisuussyistä, mutta ottelut ovat nyt oikeastaan neljän neljänneksen mittaisia ja se on outoa, Jagielka totesi.

Kaikista kovimman kannan otti ZDF:n asiantuntijana toimiva entinen mestarivalmentaja Jürgen Klopp.

– Jalkapallo on ilmastoiduissa toimistoissa istuvien johtajien panttivankina. Nämä juomatauot myytiin pelaajien hyvinvointia edistävinä, mutta todellisuudessa ne ovat pelkkää rahanlähdettä sponsoreille. Kun näin pelaajien seisovan paikallaan, kun televisiolähetys saneli ottelun rytmin, en voinut olla ajattelematta, että jalkapallo on vaarassa muuttua mainosspektaakkelin taustamusiikiksi, Klopp kertoi ESPN:n mukaan.

Monet mediat kuten BBC ovat nostaneet esille nykyisin Ruotsin päävalmentajana toimivan Graham Potterin sitaatin, kun hän oli ollut silloisen joukkueensa West Hamin kanssa pelaamassa harjoitusottelua Yhdysvalloissa.

– Minulla ei ole mitään käsitystä, miksi on juomatauko. Jonkun täytyy kertoa minulle, miksi on näin? Ajattelin, että sitä ei tarvita, koska oli niin kylmä, että minulla oli paksu pitkähihainen ylläni, Potter sanoi tuolloin.

Ruotsi kohtaa maanantaiaamuna Suomen aikaa Tunisian omassa MM-kisojen avausottelussaan. Potter oli ottelun alla varovaisempi sanavalinnoissaan.

– Siinä on hyviä ja huonoja asioita, mutta se muuttaa peliä. Ennen oli kaksi puoliaikaa ilman mahdollisuutta muuttaa mitään kesken pelin. Nyt ne on jaettu ja se muuttaa ottelun dynamiikkaa. Yritämme käyttää sitä mahdollisimman paljon eduksemme, mutta emme voi kontrolloida sitä. Se ei ole meidän päätöksemme, Potter totesi.

Ruotsin maajoukkueen kapteeni Victor Nilsson Lindelöf on positiivisempi sen suhteen, että pelaajat saavat tauon.

– Jos ajatellaan säätä, niin on mukavaa, että pelaajat voivat hiukan rauhoittua ja juoda vettä. Samalla saamme mahdollisuuden käydä asioita läpi, Lindelöf sanoi.

Feliks Heikkinen MTV Uutiset

Tämä suututtaa jalkapallon MM-kisoissa | MTV Uutiset