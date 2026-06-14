Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on keskustellut tänään puhelimitse Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin sekä Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.
Ukrainan presidentinkanslia kertoo, että Zelenskyi ja Trump puhuivat tänään puhelimessa. Zelenskyin neuvonantaja kuvailee puhelua asiapitoiseksi.
Zelenskyin kerrotaan onnitelleen Trumpia tämän 80-vuotissyntymäpäivän johdosta, minkä lisäksi kaksikko keskusteli sodasta, rauhasta ja diplomatiasta. Presidenttien puhelun kerrotaan kestäneen noin puoli tuntia.
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Sekä Trumpin että Zelenskyin on määrä osallistua alkuviikosta G7-maiden huippukokoukseen.
Kremlin mukaan Trump on keskustellut myös presidentti Putinin kanssa. Kremlin neuvonantaja Juri Ushakovin mukaan Trump totesi Putinille, että sodan lopettaminen on ensiarvoisen tärkeää ja tarjosi apuaan.
Kremlin mukaan Trump oli sanonut, että Yhdysvaltain neuvotelijat Jared Kushner ja Steve Witkoff matkaavat Venäjälle pian
Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 19.14.