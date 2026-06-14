Pekka Puska on samaa mieltä entisen työnantajansa THL:n kanssa siitä, että energiajuomat pitäisi kieltää alle 18-vuotiailta.

Terveyden ja hyvinvoinninn laitoksen (THL) entinen pääjohtaja, professori Pekka Puska pitää energiajuomien kieltoa nuorilta välttämättömänä, jotta sen terveyshaitat saadaan kuriin.

Puska sanoi MTV:n Huomenta Suomessa kannattavansa THL:n tekemää ehdotusta energiajuomien kieltämisestä alle 18-vuotiaille.

– Me tarvitsemme nopeita toimenpiteitä. Vapaaehtoiset rajoitukset eivät ole toimineet. Me tarvitsemme kieltoa, kuten THL ehdottaa. Haitat ovat sen verran suuria, Puska sanoi.

Hän lisäsi kannattavansa pitkällä tähtäimellä tutkimustietoon nojautuvaa valistusta, mutta energiajuomien kohdalla pitää hänen mukaansa toimia rajummin.

Puska sanoo energiajuoman olevan monellakin tapaa haitallista

– Yksi aika paha aine on kofeiini, joka aiheuttaa vapinaa, tutinaa, rauhattomuutta ja sydämentykytystä, Puska sanoo.

– Energiajuomissa on myös sokeria, mikä on huono hampaille ja aiheuttaa lihavuutta.

– Sitten niissä on vielä erilaisia mömmöjä, kuten tauriinia ja guaranaa. Koko tämä cocktail yhdessä aiheuttaa aikamoisen ongelman, Puska summaa.

Tauriini on aminohappo, ja guarana kofeiinia sisältävä kasvi.

Norja kielsi energiajuomat nuorilta

Pekka Puska viittasi Huomenta Suomen haastattelussa myös siihen, että monet Euroopan maat, kuten Norja, ovat jo kieltäneen energiajuomat nuorilta.

Norja kielsi energiajuomat alle 16-vuotiailta tämän vuodesta alusta lähtien.

THL ehdotti energiajuomien kieltoa aiemmin tässä kuussa. Laitoksen tutkimuksen mukaan suomalaisnuorilla on yhä enemmän terveyshaittoja energiajuomista. Pojista 17 prosenttia sai kofeiinia yli suositellun rajan.