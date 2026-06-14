Presidentti Donald Trump viettää tänään 80-vuotissyntymäpäiväänsä.
Trumpista tulee edeltäjänsä, demokraattien Joe Bidenin lisäksi toinen maan virassa istunut presidentti, joka täyttää 80 vuotta virkakautensa aikana.
Trumpin syntymäpäivän kunniaksi Valkoisen talon pihamaalla järjestetään tänään kamppailu-urheilutapahtuma.
MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen on menossa seuraamaan illan otteluita.
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– Luvassa on ainakin lyöntejä, potkuja, kuristusotteita, Karppinen toteaa.
Karppinen kertoo, että tunnelma on melkolailla erilainen kuin hänen edeltäjällään Bidenillä, joka vietti rauhallisen brunssin perheensä kanssa.
– Trump haluaa sen sijaan ympäröidä itsensä mahdollisimman monella fanilla ja sitten näillä taisteluotteluilla.
Karppinen toteaa, että Valkoista taloakaan ei tahdo näkyä eteen rakennetun ison häkkiareenan takia. Areena on korkeampi kuin Valkoinen talo ja siihen on kytketty jättinäyttöjä.
Paikalle odotetaan jopa 100 000 fania ja turvatoimet ovat sen mukaiset.
Jakautunut ilmapiiri
Trumpin syntymäpäiväjuhlat jakavat amerikkalaisia. Trumpiin katsotaan muuttaneen Washingtonia jo liikaakin.