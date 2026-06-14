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Trumpin erikoiset syntymäpäivät: "Osa pelkää jopa salamurhaa" | MTV Uutiset



Trumpin "nyrkkihippa-syntymäpäivät" – Kirjeenvaihtaja: "Osa pelkää jopa salamurhaa" 2:18 Trump täyttää 80 vuotta – Valkoisen talon pihalla juhlitaan nyrkein Julkaistu 14.06.2026 19:37 Jari Heikkilä Presidentti Donald Trump viettää tänään 80-vuotissyntymäpäiväänsä. Trumpista tulee edeltäjänsä, demokraattien Joe Bidenin lisäksi toinen maan virassa istunut presidentti, joka täyttää 80 vuotta virkakautensa aikana.



Trumpin syntymäpäivän kunniaksi Valkoisen talon pihamaalla järjestetään tänään kamppailu-urheilutapahtuma. MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen on menossa seuraamaan illan otteluita. Lue myös: MTV Washingtonissa: Syntymäpäiväsankari toivoi häkkitaistelua ja sen myös saa – Luvassa on ainakin lyöntejä, potkuja, kuristusotteita, Karppinen toteaa. Karppinen kertoo, että tunnelma on melkolailla erilainen kuin hänen edeltäjällään Bidenillä, joka vietti rauhallisen brunssin perheensä kanssa. – Trump haluaa sen sijaan ympäröidä itsensä mahdollisimman monella fanilla ja sitten näillä taisteluotteluilla. Karppinen toteaa, että Valkoista taloakaan ei tahdo näkyä eteen rakennetun ison häkkiareenan takia. Areena on korkeampi kuin Valkoinen talo ja siihen on kytketty jättinäyttöjä. Paikalle odotetaan jopa 100 000 fania ja turvatoimet ovat sen mukaiset. Jakautunut ilmapiiri Trumpin syntymäpäiväjuhlat jakavat amerikkalaisia. Trumpiin katsotaan muuttaneen Washingtonia jo liikaakin.

Karppinen toteaa, että Washingtonissa vallitsee nyt hyvin hämmentynyt ja jakautunut ilmapiiri.

Paikalle on saapunut eri puolilta Yhdysvaltoja hyvin aktiivisia Trumpin kannattajia ja tukijoita ja myös vapaaotteluja seuraavia.

– Mutta osa heistä jopa murehtii, että onko tämä nyt jälleen kerran yksi niistä kerroista, kun Trumpia yritetään salamurhata.

Karppisen mukaan Trumpin fanien keskuudessa on hyvin selvillä se, että Trump on epäsuosittu.

– Ja se ei johdu pelkästään Washingtonin muuttamisesta, vaan monesta muistakin asiasta. Kauden alussa hänellä oli jopa 50 prosenttia kannatusta, nyt se on alle 40.