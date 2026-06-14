Jalkapallon miesten MM-kisoissa nähtiin historiallinen hetki, kun MM-debytantti Curacao nousi avauspuoliajalla tasoihin jalkapallojätti Saksaa vastaan. Se oli maan historian ensimmäinen osuma MM-kisoissa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Väkevästi aloittanut Saksa siirtyi ottelussa johtoon reilun viiden minuutin jälkeen. Maalin viimeisteli Felix Nmecha. Saksan johto kesti vain vartin verran, kunnes Curacaon Livano Comenencia iski tasoituksen. Paikalle saapuneet Curacaon kannattajat riemastuivat historiallisesta maalista.