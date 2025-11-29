Vastaperustettu nuoriso-osasto pyritään pitämään edeltäjäänsä tiukemmin emopuolueen ohjauksessa.
Äärioikeistolaiseksi määritelty Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD) on perustanut tänään uuden nuoriso-osaston Saksan Giessenissä.
Uusi osasto on nimeltään Generation Deutschland (GD), ja sen johtoon on valittu 28-vuotias Jean-Pascal Hohm, AfD kertoi X-viestipalvelussa.
GD:n on määrä paikata alkuvuonna lakkautetun Junge Alternative -nuorisojärjestön jättämä aukko. Junge Alternativen toiminta lopetettiin, sillä viranomaiset katsoivat sen olevan ääriryhmä.
Vastaperustettu nuoriso-osasto pyritään pitämään edeltäjäänsä tiukemmin emopuolueen ohjauksessa.