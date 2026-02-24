Suurlähettiläs Charles Kushner kieltäytyi tapaamisesta vedoten henkilökohtaisiin menoihin ja lähetti tilalleen lähetystön virkamiehen. Suurlähettiläs on presidentti Trumpin vävyn isä.

Ranska on estänyt Yhdysvaltain Ranskan-suurlähettilään Charles Kushnerin pääsyn tapaamaan hallituksen ministereitä sen jälkeen, kun tämä ei tullut selittämään lähetystön sosiaalisen median kommenttia kuolleesta laitaoikeistoaktivistista.

Kommentti koski Ranskan Lyonissa helmikuun puolivälissä kuollutta 23-vuotiasta miestä, joka kuoli pahoinpitelyn uhrina laitaoikeiston mielenosoituksen yhteydessä.

Viestipalvelu X:ssä julkaistussa kommentissa Yhdysvaltain suurlähetystö väitti väkivaltaisen vasemmistoaktivismin olevan nousussa ja uhka yleiselle turvallisuudelle.

Ranskan ulkoministeri Jean-Noel Barrot tuomitsi tapahtumien valjastamisen poliittisia tarkoituksia varten ja kutsui Kushnerin puhutteluun.

Suurlähettiläs kieltäytyi tapaamisesta vedoten henkilökohtaisiin menoihinsa ja lähetti tilalleen lähetystön korkea-arvoisen virkamiehen.

Kushner oli jo kerran aiemmin kutsuttu kuultavaksi, koska hän kritisoi Ranskan toimenpiteitä antisemitismin torjumisessa. Hän jätti myös tuon tapaamisen väliin ja lähetti paikalle toisen virkamiehen.

Charles Kushner on presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin isä.

