Poliisi on pyytänyt paikalle saapuneita mielenosoittajia välttämään väkivaltaa. Kokouksen osallistujia on viety paikalle poliisiautoilla.
Saksan Hessenissä sijaitsevassa Giessenissä jännitetään tänään, millaisiksi poliittiset mielenosoitukset yltyvät.
Saksalaisen osin äärioikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) on määrä tänään kokouksessaan perustaa puolueen rinnalle uusi nuorisopuolue. Nuorisopuolueella halutaan paikata alkuvuonna lakkautetun Junge Alternative -nuorisopuolueen jättämä aukko. Puolueen toiminta lopetettiin, sillä viranomaiset katsoivat sen olevan ääriryhmä. Nyt perustettava Generation Deutschland -nuoriso-osasto (GD) olisi tiukemmin emopuolueen ohjauksessa.
Suunnitelma on saanut AfD:n vastustajat aktivoitumaan, ja Giesseniin on jo useiden päivien aikana virrannut tuhansia mielenosoittajia eri puolilta Saksaa. Kaupunkiin on arveltu saapuvan jopa 50 000 AfD:ta vastustavaa mielenosoittajaa.
Giesseniin on odotettu myös AfD:tä kannattavia vastamielenosoittajia.
Tuhansia poliiseja lähetetty avuksi
Mielenosoituksia järjestävät järjestöt ovat kehottaneet mielenosoittajia hankaloittamaan AfD:n kokoukseen osallistumista mahdollisimman paljon. Mielenosoittajat olivat aamulla muun muassa tukkineet katuja ja moottoriteitä.