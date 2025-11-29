Juuri nyt Avaa

Mielenosoituksia järjestävät järjestöt ovat kehottaneet mielenosoittajia hankaloittamaan AfD:n kokoukseen osallistumista mahdollisimman paljon. Mielenosoittajat olivat aamulla muun muassa tukkineet katuja ja moottoriteitä.

Suunnitelma on saanut AfD:n vastustajat aktivoitumaan, ja Giesseniin on jo useiden päivien aikana virrannut tuhansia mielenosoittajia eri puolilta Saksaa. Kaupunkiin on arveltu saapuvan jopa 50 000 AfD:ta vastustavaa mielenosoittajaa .

Saksalaisen osin äärioikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) on määrä tänään kokouksessaan perustaa puolueen rinnalle uusi nuorisopuolue. Nuorisopuolueella halutaan paikata alkuvuonna lakkautetun Junge Alternative -nuorisopuolueen jättämä aukko. Puolueen toiminta lopetettiin, sillä viranomaiset katsoivat sen olevan ääriryhmä. Nyt perustettava Generation Deutschland -nuoriso-osasto (GD) olisi tiukemmin emopuolueen ohjauksessa.

Poliisin mukaan jotkut mielenosoittajat ovat heitelleet kiviä ja pulloja, ja poliisi on käyttänyt pamppuja ja vesitykkejä. Ainakin yksi ihminen on otettu kiinni.