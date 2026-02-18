Parikymppinen mies kuoli viime viikolla Ranskassa aivovamman myötä, kun hänen kimppuunsa hyökättiin mielenosoituksessa Lyonissa. Nyt 11 ihmistä on pidätetty epäiltyinä.

Ranskassa viranomaiset ovat pidättäneet jo 11 ihmistä epäiltyinä äärioikeistolaiseen mielenosoitukseen osallistuneen miehen kuolemasta.

Parikymppinen mies kuoli viime viikolla saatuaan vakavan aivovamman, kun hänen kimppuunsa hyökättiin Lyonin kaupungissa järjestetyssä mielenosoituksessa. Mielenosoituksessa vastustettiin Alistumaton Ranska -vasemmistopuolueen (LFI) poliitikon Rima Hassanin esiintymistä yliopistolla.

Uutistoimisto AFP:lle puhuneen nimettömän lähteen mukaan yksi pidätetyistä oli vasemmistopuolue LFI:n poliitikon Raphael Arnault'n avustaja. Arnault on kertonut erottaneensa avustajansa kuultuaan tämän pidätyksestä.

Lähteen mukaan pidätetyistä kuuden epäillään osallistuneen pahoinpitelyyn ja kolmen avustaneen siinä. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä, joka vastaa Suomen rikoslaissa törkeää kuolemantuottamusta.

Lue myös: Oikeusministeri syyttää äärivasemmistoa mielenosoituskuolemasta Ranskassa

Bardella: LFI:n Melenchonilla valtava vastuu

Tapaus on kuohuttanut Ranskassa ja lisännyt jännitteitä niin vasemmistopopulistisen LFI:n ja äärioikeiston välillä kuin vasemmiston sisällä.

Äärioikeistolaisen Kansallinen liittouma -puolueen (RN) puheenjohtajan Jordan Bardella väitti pidätysten jälkeen viestipalvelu X:ssä, että LFI:n puheenjohtaja Jean-Luc Melenchon olisi avannut Ranskan kansalliskokouksen ovet murhasta epäillyille.

– Jean-Luc Melenchonin moraalinen ja poliittinen vastuu on valtava: hänen yhteistyönsä äärivasemmistolaisten ryhmien kanssa, joita hän itse kutsuu ”nuoriksi tovereiksi”, on avannut kansalliskokouksen ovet murhasta epäillyille, Bardella kirjoitti.

Ranskan entinen presidentti ja nykyinen sosialistipuolueen (PS) kansanedustaja Francois Hollande vuorostaan ilmoitti keskiviikkona BFM TV -kanavan haastattelussa, ettei sosialistipuolue aio tulla mukaan samaan liittoumaan LFI:n kanssa tulevissa vaaleissa.

Toissa vuonna järjestetyissä parlamenttivaaleissa Ranskan vasemmistopuolueet, mukaan lukien LFI ja sosialistit, muodostivat Uusi kansanrintama (NFP) -liittouman, joka sai vaaleissa eniten paikkoja maan parlamenttiin. Yksikään liittouma ei kuitenkaan saanut vaaleissa parlamenttiin ehdotonta enemmistöä.

LFI:n puoluetoimistoon kohdistui pommiuhkaus

Keskiviikkona LFI ilmoitti, että puolueen kansallinen puoluetoimisto jouduttiin evakuoimaan pommiuhan vuoksi.

Puolueen kansanedustaja ja kansallinen koordinaattori Manuel Bompard kertoi viestipalvelu X:ssä, että kaikki puolueen työntekijät ja aktivistit olivat turvassa ja palanneet työhönsä.

LFI:n vaalitapahtumiin ja puolueaktiiveihin on kohdistunut Bompardin mukaan uhkauksia ja häirintää viime torstain tapahtumien jälkeen.

Ranskassa järjestetään maaliskuussa kunnallisvaalit.

– LFI ei ole mitenkään vastuussa Lyonin viime torstain järkyttävistä tapahtumista, Bompard sanoi toimittajille ja tuomitsi syytökset puoluettaan kohtaan.

Ensi vuonna Ranskassa valitaan uusi presidentti. Nykyinen presidentti Emmanuel Macron ei voi enää asettua ehdolle kahden perättäisen presidenttikauden jälkeen. Äärioikeisto on johtanut mielipidemittauksia, ja sunnuntaina julkaistussa kyselytutkimuksessa Bardella oli suosituin presidenttiehdokas.