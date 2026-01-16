MobilePayn nimissä saattaa liikkua huijausviestejä.

MTV Uutisten lukija sai eilen illalla sähköpostiinsa MobilePayn nimissä lähetetyn huijausviestin.

Viestissä väitetään, että MobilePayn käytön jatkaminen vaatii vastaanottajalta henkilöllisyyden vahvistamista.

Viestin ulkoasu ja kieli on uskottavan oloista, mutta epäilyksiä herättää esimerkiksi se, että allekirjoittajana on "MobilePay Tietoturva & Ymppärys". Lisäksi viestin lähettäjäkentässä näkyy epämääräinen osoite ideal@dunking.be.

Mobilepayn Suomen ja Ruotsin viestintäpäällikkö Laura Tötterman kuulee asiasta ensimmäistä kertaa MTV Uutisilta.

– Kyseessä on huijausyritys. MobilePay ei koskaan kysy käyttäjien pankkitunnuksia, tilinumeroa tai pyydä käyttäjää tunnistautumaan sähköpostin välityksellä, Tötterman sanoo.

Mobilepay-sovelluksen sisällä tuleviin viesteihin voi Töttermanin mukaan luottaa. Jos kuitenkin vähääkään epäilyttää, Tötterman kehottaa olemaan yhteydessä Mobilepayn omaan asiakaspalveluun.

– Voimme pyytää tunnistautumista tekstiviestitse vain, jos on meihin yhteydessä oman asiakaspalvelumme chatin kautta.

Töttermanin mukaan MobilePayn nimissä kiertää aika ajoin kalasteluviestejä, joissa käyttäjän osoitetietoja tai pankkitunnuksia yritetään saada huijareiden haltuun.

– Jos saa tällaisen viestin, tulee se poistaa, eikä missään nimessä avata viestissä olevia linkkejä. Meihin voi myös olla yhteydessä ja kertoa huijausyrityksestä, Tötterman sanoo.