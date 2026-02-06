Pankkien nimissä lähetetyissä viesteissä pyritään pelottelemaan vastaanottaja soittamaan huijarille.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan pankkien nimissä lähetetyistä huijausviesteistä.
Viesteissä vastaanottajia on peloteltu soittamaan "pankin" puhelinnumeroon. Numerosta vastaa kuitenkin pankin sijasta huijari.
Alla esimerkkejä huijausviesteistä.
Vastaanottajaa pelotellaan tuntemattomalla korttimuutoksella, jotta tämä soittaisi huijarin puhelinnumeroon.Kyberturvallisuuskeskus
Epäilyttävällä ulkomaan pankkisiirrolla pyritään pelottelemaan vastaanottajaa, jotta tämä soittaisi huijarin puhelinnumeroon.Kyberturvallisuuskeskus
Myös tämä tekstiviesti pelottelee ulkomaan pankkisiirrolla, jotta vastaanottaja soittaisi huijarille.Kyberturvallisuuskeskus
Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä, Kyberturvallisuuskeskus neuvoo.
Lähde: Kyberturvallisuuskeskus