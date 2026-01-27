Sähköautoyhtiön toimitusjohtaja Michael Lohscheller sanoo, että osaa kuluttajista hämmentänyt ratkaisu, ettei autoissa ole takaikkunaa, näkyy myös tulevissa malleissa.

Polestar ei vielä ole suurille massoille tutuin automerkki, mutta Suomessa se on lyönyt läpi viime vuosina.

Sähköautovalmistajan perusmalli Polestar 2 oli vuonna 2025 Suomen myydyin käytetty sähköauto. Taakse jäivät perheiden suosikki Volkswagen ID.4 ja aikaisemmin kärkipaikkaa pitänyt Tesla Model 3.

Uusissa sähköautoissa taas merkki kiilasi kahdeksannelle sijalle.

Toimitusjohtaja Michael Lohscheller vieraili tammikuun lopussa Suomessa ja kertoi MTV Uutisille yhtiö tulevaisuuden suunnitelmista.

Netti ei ollutkaan hyvä myyntipaikka

Polestar on tavoitellut Teslan tavoin liiketoimintamallia, jossa se ohittaa perinteiset kivijalat ja myy autonsa verkossa suoraan kuluttajille.

Nyt yhtiö on kääntänyt kelkkaa ja alkaa myydä autoja yhä enemmän kivijalassa.

– Tärkein syy tähän on se, että tiedämme, miten tärkeää henkilökohtainen kontakti myyjään on, Lohscheller sanoo.

Hän hehkuttaa Suomea, sillä merkin ensirekisteröinnit kasvoivat viime vuonna 66 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tämä on myös tarpeen, sillä yhtiön maailmanlaajuinen myynti on kangerrellut ja toiminta on tuntuvasti tappiolla.