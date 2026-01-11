Suomalaiset ovat epävarmoja taloudestaan, ja tämä näkyy karulla tavalla uusien autojen myynnissä.

Vuonna 2025 uusia henkilöautoja myytiin Suomessa vajaat 72 000 kappaletta. Pudotusta on kertynyt reilusti, sillä vielä 2010-luvulla uusia ajokkeja myytiin yli satatuhatta vuosittain.

Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa, että uusien autojen kauppaa nakertaa nyt Suomessa jo kuuluisaksi sanaksi tullut talouden jarru, mikä liittyy suomalaisten kuluttajien epävarmuuteen.

– Kenties Suomen talouden, työllisyystilanteen ja geopolitiikan luoma epävarmuus heijastuu siihen, että etenkin kalliimpia kestokulutushyödykkeitä ostetaan vähemmän.

– Käytetyn auton kaupassa taas viime vuosi oli ihan ok, mutta sielläkin näkyy, että ostetaan yhä edullisempia autoja.

Tero Kallio myöntää, että taloudellisen epävarmuuden lisäksi uusien autojen kauppaa voi nakertaa niin kutsuttu "käyttövoimaepävarmuus".

Uusien autojen myyntimäärät putosivat viime vuonna.

Ihmiset eivät siis ole varmoja, millä käyttövoimalla toimiva ajokki kannattaisi seuraavaksi ostaa. Uusien autojen keskihinta on myös noussut viime vuosina voimakkaasti.

– Inflaatio oli aika rajua ja sähköautot ovat kalliimpia valmistaa, joten ne ovat myös kalliimpia ostohinnaltaan.

Entä sähköautot?

Uusia sähköautoja Suomessa myytiin viime vuonna vajaat 27 000 kappaletta, mikä oli noin 37 prosenttia kaikista.

Tero Kallion mukaan Pohjoismaat ovat Euroopan tasolla sähköautojen ostossa kärkikastia.

Euroopassa ja EU:ssa sähköautojen osuus on noin kymmenen prosenttia uusista autoista.

Norja painelee omissa lukemissaan. Maassa 96 prosenttia kaikista uusista autoista on sähköautoja.

Tanskassakin sähköautojen osuus nousi päättyneenä vuonna 70 prosentin tuntumaan.

Eikö Kiina tullutkaan ja vienyt markkinoita?

Suomen suosituimpien myytyjen automerkkien listalta puuttuvat täysin kiinalaiset sähköautot, joiden on povattu haukkaavan merkittävän osansa markkinoista.

Tero Kallion tilannekuvan mukaan kiinalaisten autobrändien Euroopan valloitusvauhtia on liioiteltu. Kiinan ajokit tekevät kuitenkin tuloaan, omaa tasaista tahtiaan.

Katso alla olevalta videolta, miten Tero Kallio arvioi kiinalaisten automerkkien marssia Suomeen. Videolla valotamme myös Elon Muskin käytöksen vaikutusta Teslan myyntiin.

3:00 Kiinan piti vallata lännen automarkkinat, mutta miten kävi?