Tesla putosi käytettyjen sähköautojen myyntikärjestä: "Asiakkaat tekevät arvopohjaisia valintoja"

Sähköautovalmistaja Teslan vaikeudet näkyvät jo käytettyjen autojen markkinoilla Suomessa. Aikaisemmin myyntitilastoja hallinnut Model 3 -malli on pudonnut Polestarin taakse.

Mielikuvilla on merkitystä. Suomalaisella sähköautofoorumilla hiljattain tehty kysely kertoo karua kieltä: 73 prosenttia sanoo, että toimitusjohtaja Elon Muskin puheet ovat vähentäneet kiinnostusta Teslaan kohtaan.

Entä miten muutos näkyy vaihtoautokaupassa?

– Kyllä nyt on näkyvissä sellaista, että ihmiset tulevat vaihtamaan autoa ja haluavat ehkä jotain muuta merkkiä kuin Teslaa. Asiakkaat tekevät arvopohjaisia valintoja ja haluavat myös kokeilla jotain toista mallia, sanoo Kamux Suomen toimitusjohtaja Jani Koivu.

Muutos ei ole vielä kovin dramaattinen, mutta kuitenkin merkitsevä. Vuonna 2024 Tesla hallitsi käytettyjen sähköautojen markkinan kahta kärkipaikkaa Model 3:lla ja Model Y:llä. Vuoden 2025 alussa tilanne on muuttunut.

Tammikuun alusta maaliskuun puolivälin paikkeille myydyin käytetty sähköauto on ollut ruotsalaisyhtiön Kiinassa valmistama Polestar 2.

Tilasto perustuu autoliikkeiden myyntimääriin alkuvuonna. Polestar 2 oli tänä aikana myydyin käytetty sähköauto reilu 901 kappaleen myynnillä. Aikaisemmin kärjessä ollutta Tesla Model 3:a myytiin samana aikana 663 kappaletta.

– Ehkä se kertoo siitä, että tarjonta on ylipäätään lisääntynyt kaikilla merkeillä. Polestarin tarjonta on kasvanut ja myöskin hintapiste on tullut alaspäin. Mutta edelleenkin Tesla on erittäin haluttu vaihtoehto, sanoo toimitusjohtaja Petri Poukkula Sakasta.

Kun vertaillaan automerkkejä, on Tesla ollut käytettyjen sähköautojen myynnissä edelleen kärjessä. Perässä tulevat Volkswagen ja Polestar.

Tilanne voi kuitenkin muuttua lähivuosina. Saksassa noin 100 000 kuluttajaa vastasi kyselyyn, jossa selvitettiin halukkuutta ostaa uusi Tesla. 94 prosenttia vastasi, että he eivät halua ostaa Teslaa.

Nettiauto: Teslojen ilmoitusmäärissä ei näy merkkejä paniikkimyynnistä

Suomen suurimman autojen markkinapaikan Nettiauton mukaan myyntiin tulleiden Teslojen määrässä ei näy suurta muutosta. Alkuvuonna myyntiin on tullut 165 Teslaa, mikä on kymmenen prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Samaan aikaan autoliikkeiden kautta on tullut myyntiin lähes tuhat Polestar 2 -sähköautoa. Mielenkiintoista on myös se, että myynnissä olleiden sähköautojen määrä on kasvanut edellisvuodesta 51 prosenttia,.

Toisin sanoen tullut tarjolle huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, ja kilpailu on kiristynyt.

Entä miten Teslan suosion lasku näkyy jatkossa Suomessa? Paljon sähköautoja myyvässä Autolle.com -yhtiössä on huomattu, että Tesla herättää aikaisempaa enemmän kysymyksiä ja tunteita, mutta ostajia riittää edelleen.

– On asiakkaita, jotka ovat sanoneet, että en osta Teslaa. Ja tätä on perusteltu julkisuudessakin käsitellyillä asioilla. Mutta aika vähän näitä on ollut, sanoo toimitusjohtaja Tero Sirniö.

Vaihtoautokauppiaiden mukaan Teslan menekkiin vaikuttaa etenkin sen runsas tarjonta. Suosituinta Model 3 -mallia alkaa saada jo noin 20 000 eurolla. Se on autokauppiaiden mukaan juuri sellainen hinta, jonka keskimääräinen vaihtoauton ostaja on valmis maksamaan.