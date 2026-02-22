Sähköautokannan kasvaessa myös sähköautopalojen pelätään yleistyvän.

Kun autokanta vanhenee, myös riskit lisääntyvät. Autopaloja syttyy Suomessa vuosittain yli 2 000.

Samalla sähköautot yleistyvät liikenteessä. Vaikka sähköautopalo on harvinainen, se on silti mahdollista.

– Toki voi olla niin, että kun sähköautokanta lisääntyy, niin niidenkin määrä lähtee kasvuun. Tällä hetkellä kuitenkin huomattavasti moninkertaisesti yleisempiä ovat bensa- ja diesel-autojen palot, sanoo Pohjola Vakuutuksen ajoneuvokorvauspalvelun johtaja Katri Herdel Huomenta Suomessa.

Erityisesti polttomoottoriautoissa yleisimpiä syitä tulipaloon ovat bensa- ja öljyvuodot. Auton ikääntymisellä on näihinkin merkitystä, kun auton osat ja komponentit kuluvat.

– Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kahdeksan kunnan alueella kahtena viime vuonna on ollut yhteensä noin 320 liikennevälinepaloa. Näistä alle kymmenen oli sähkö- tai hybridiautoa. Kolmessa oli ajoakku osallistunut tähän paloon, kertoo apulaispalopäällikkö Antti Soila Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

Jokaisen sähköauton omistajan kuitenkin hyvä hyvä tietää, miten vaaratilanteessa tulee toimia.

Mikä palaa?

Sähköautoissa erilaiset sisäiset ja ulkoiset vauriot voivat altistaa autopaloille.

Soila muistuttaa, että tulipalon sattuessa on tärkeää erottaa se, palaako sähkö- tai hybridiautossa ajoakku vai onko palo muualla autossa.

– Jos palo on muualla, siihen voidaan suhtautua samalla tavalla kuin polttomoottoriauton palossa. Palo harvoin leviää muusta autosta akkuun, sillä akut ovat suojattu hyvin, hän sanoo.

Jos palo sen sijaan on akussa, tehtävä on pelastushenkilöstölle erittäin vaativa. Sammutus vaatii paljon aikaa ja vettä.

– Lämpökarkaamisessa muodostuu happea, muodostuu palavia kaasuja ja lämpöä, jolloin tämän ketjureaktion katkaiseminen on hankalaa, Soila sanoo.

– Ja koska nämä akut ovat niin hyvin suojattuja, niin veden jäähdyttävän vaikutuksen saaminen akkuun on hankalaa ja samoin sen reaktion katkaiseminen.

Vaarallinen yhdiste

Palavassa sähköautossa on paljon vaarallisia elementtejä. Litium-akusta vapautuu muun muassa myrkyllistä fluorivetykaasua.

– Palokaasut ovat aina vaarallisia. Ja kun fluorivetykaasu joutuu kosketuksiin kosteuden kanssa, se muodostaa erittäin syövyttävää fluorivetyhappoa.

Happo on vaarallista terveydelle joutuessaan ihokosketukseen, silmäkosketukseen tai keuhkoihin. Se voi aiheuttaa myös ympäristövahinkoja.

Soila muistuttaa, että kaikissa tulipaloissa poistuminen on ensimmäinen tehtävä. Kanssamatkustajat on syytä myös huolehtia ulos palavasta autosta.

– Sen jälkeen tulee siirtyä riittävän kauas autosta, ja mielellään tuulen yläpuolelle, eli näille savukaasuille ei saa altistua.

– Esimerkiksi parkkihallissa niitä omia autoja ei tule sieltä lähteä hakemaan, jos siellä tulipalo on menossa, Soila muistuttaa.

Aina on syytä soittaa myös välittömästi apua paikalle.

Mitä auton omistaja voi tehdä ennaltaehkäistäkseen autopaloja? Katso Huomenta Suomen keskustelu aiheesta yllä olevalta videolta.