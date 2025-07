Kommentti: Yksityisleasing on nyt suositumpaa kuin koskaan – näitä sudenkuoppia kuluttajan kannattaa varoa

Yhä useampi suomalainen hankkii autonsa kuukausimaksullisella leasing-sopimuksella. Kuluttajan kannattaa kuitenkin tarkistaa, mitä huokuttelevilta tuntuvat tarjoukset pitävät sisällään, kirjoittaa MTV Uutisten taloustoimittaja Joonas Turunen.

Alkuvuoden rekisteröintitilastot paljastavat yllättävän tiedon: yksityisleasingin suosio on lähes kaksinkertaistunut edellisvuodesta.

Valtaosa suomalaisista hankkii edelleen autonsa käteisellä tai etenkin osamaksulla, mutta yksityisleasingin osuus oli tammi-kesäkuussa jo noin kymmenen prosenttia ensirekisteröinneistä.

Pari vuotta sitten osuus liikkui 3-4 prosentissa. Kasvun taustalta löytyy useampia ilmiöitä. Surullisin näistä on toki se, että inflaatio ja heikko työllisyystilanne saa kuluttajat lykkäämään tai luopumaan kokonaan uuden auton hankinnasta.

Toinen syy ovat muuttuneet tarpeet: etenkin nuoremmat autoilijat ovat valmiita maksamaan hieman enemmän, jos saavat ennakoitavalla hinnalla alleen uuden auton, jonka huolloista ei tarvitse huolehtia.

Tässä on piirre, jonka takia kuluttajan on syytä olla tarkkana. Houkuttelevalta tuntuva kuukausihinta voi sisältää melkein kaiken – tai sitten ei.

Mitä saan kolmella sadalla?

Uudenkarhea auto ja kuukausihintana vaikka 300 euroa. Tässä yhdistelmä, joka saa ostokiiman nousemaan herkästi. Tämä on huomattu myös autokaupoissa.

Alan suurimpia toimijoita on Auto Bassadone, jolla on melkoisen laaja valikoima uusia ja käytettyjä autoja: Renault, Hyundai, Opel, Peugeot.

Tarjolla on pakasta vedettyä autoa ja vähän käytettyä. Nyt niitäkin saa kuukausimaksulla.

Otetaan esimerkki edullisesta päästä: Hyundai i20 -pikkuauto manuaalivaihteilla. Kolmen vuoden sopimus ja 10 000 kilometriä vuodessa. Hinta 329 euroa kuussa. Ainakin minulle tulee yllätyksenä, että hinta ei sisälläkään huoltoja.

Kuluttajalla on kaksi vaihtoehtoa: ostaa huolenpitosopimus (näillä kilometreillä 32 euroa kuussa) tai maksaa auton huollot itse. Huolto-ohjelman mukaan huoltoväli on 12 kuukautta, eli kolmen vuoden sopimukseen mahtuu kahdesta kolmeen huoltoa.

Kokonaishinta 361 euroa kuukaudessa. Päälle tulee vakuutus, mahdollinen ajoneuvo- ja käyttövoimavero sekä polttoaineet.

Viidellä sadalla ruotsalaista kiinalaisilla mausteilla tai sitten "pahisauto"

Kun pyörii autokaupoissa, herää nopeasti ajatus: kukkaro on jo auki, joten miksen ajaisi vähän kivemmalla autolla?

Nordeaan kytkeytyvä NF Fleet on myös iso toimija leasing-markkinoilla. Heinäkuun alussa yhtiöllä on houkutteleva tarjous: takavetoinen Tesla Model 3 maksaa 499 euroa kuussa, kun sopimus on kolme vuotta ja kilometrejä kymppitonni vuodessa.

Johtuen Elon Muskin poliittisesta toiminnasta on entisestä "hyvisten" autosta tullut pahisauto.

NF Fleetillä kuukausihinta sisältää myös huollot ja renkaiden kulumisen. Teslojen suosio näyttää kuitenkin romahtaneen alkuvuonna yksityisleasingissa. Sen sijaan ylivoimaisesti suosituin leasing-autojen valmistaja on ollut ruotsalaismerkki Polestar, jonka omistaa kiinalainen Geely.

On vaikea sanoa, kuinka paljon nousun taustalla on "Elon-viha". Tärkeämpi selitys taitaa löytyä hinnoittelusta.

Polestar 4 on ollut suosituin leasing-malli, kertoo toimitusjohtaja Tommi Luopajärvi Polestar Finlandilta. Kyseessä on auto jonka hinta on alkaen 70 000 euroa.

Ja nyt takavetoisen mallin saa hintaan 599 euroa kuukaudessa, pienemmän Polestar 2:n taas 529 eurolla kuukaudessa. Palveluntarjoaja tässäkin NF Fleet, ja hinta sisältää huollot ja vakuutuksen.

Ja mitä tämä kaikki ihan oikeasti maksaa?

Autoalalta kyselemällä selviää, että leasing-autot kiinnostavat etenkin nuoria kuluttajia, jotka ovat tottuneet kuukausimaksuun. Spotify 11,99 euroa ja auto 499 euroa kuukaudessa.

Kuului leasing-sopimukseen huolto tai ei, tulee päälle aina vakuutus.

Sen hinta riippuu automerkistä, asuinpaikasta ja kolarittomista vuosista. Viime vuosina suosituiksi tulleissa parin kuukauden minileasingeissa on omat käytäntönsä, ja oleellista on omavastuu. Se voi nimittäin pahimmillaan olla tonnin per vaurio.

Kuluttajan omassa autovakuutuksessa omavastuut vaihtelevat 200-500 euron välillä. Sähköautoon liikenne- ja kaskovakutus maksavat tyypillisesti vähintään tuhat euroa vuodessa, tavallisesti enemmän. Lasketaan siis konservatiivisesti: sähköauto 529 euroa ja vakuutus 83 euroa kuukaudessa.

Niin, leasing-sopimus on tosiaan sitova, eli kolme vuotta on lähtökohtaisesti lusittava loppuun asti. Hintaa tulee siis 36 kuukauden aikana noin 22 000 euroa.

On kuluttajasta itsestään kiinni, kokeeko tämän olevan paljon vai vähän. Päälle tulevat vielä latauksesta tulevat kulut.

Onneksi Suomessa on Euroopan kolmanneksi halvinta sähköä.

Autoilu maksaa joka tapauksessa

Oma auto on monille pakollinen, mutta taloudellisessa mielessä melko kannattamaton sijoitus. Uudessa autossa arvo luhistuu melko nopeasti, joten ihan lyhyeksi ajaksi autoa ei kannata nostaa.

Mutta selviääkö leasing-mallilla halvemmalla?

Polestarin tarjoama Long range -takaveto Prime-paketilla maksaa kaupasta haettuna 57 600 euroa. Tähän päälle tulevat vakuutukset ja huollot, jotka sähköautossa tosin tulevat perinteistä polttomoottoriautoa halvemmiksi. Renkaiden kuluminen on kuluerä, joka on huomioitava.

Suoraan sanottuna: harva haluaa maksaa tällaista summaa autosta, mutta kahden prosentin korko ja mahdollinen vaihtoauto helpottavat asiaa.

Eikö kuulostakin paremmalta maksaa selkeä, reilu viisisatanen kuussa?

Kuukausimaksullisessa mallissa on omat varjopuolensa: uuden auton hintaan sisältyy jo valmiiksi 25,5 prosentin arvonlisävero. Koska leasing-autossa on kyse palvelusta, on hinnassa mukana vielä palveluiden arvonlisävero, joka on myös 25,5 prosenttia.

Kuluttaja maksaa siis palvelun hinnassa ALV:n käytännössä kahteen kertaan.

Jokaisen kannattaa tietysti tehdä oma excel-harjoituksensa autoilun kuluista, mutta edellä olevasta voi päätellä, ettei leasing-auto tule omaa autoa halvemmaksi.

Tämä saattaa lopulta olla sivuseikka. Autoilu tulee joka tapauksessa kalliiksi, eikä ylärajaa oikeastaan ole. Oleellisempaa on, että jokainen autoa ostava tai liisaava on tietoinen ajamisen lopullisista kuluista: rahoituskuluista, arvonalenemasta, pysäköinnistä, pesuista ja toki käyttövoimasta,

Tätä toivotaan myös autoliikkeissä.

– Monesti on sanottu, että jos raaka auto maksaa 300 euroa kuussa, niin aika helposti se melkein tuplaantuu. Mielestäni on tärkeää, että liikkeet keskustelevat kaikki kulut läpi asiakkaan kanssa, jotta on aito ymmärrys siitä, mitä se autoilu maksaa, toteaa Auto Bassadonen toimitusjohtaja Tomi Orava.

Leasing-autoilu ei ole halpaa, mutta kulut ovat ennakoitavia. Tästä on etenkin nuorempi sukupolvi valmis maksamaan.