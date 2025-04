Hyundain MM-rallipomo esitti kovan uhkauksen – FIAlta järkähtämätön reaktio

Vuodelle 2027 suunniteltujen uusien sääntöjen toivotaan tuovan kolmen eri tallin voimin kilpailtavaan rallin MM-sarjan pääluokkaan uusia valmistajia. Nyt on kuitenkin käynyt ilmi, että ellei Kansainvälinen autoliitto (FIA) tee tuleviin sääntöihin muutoksia, yksi kolmesta nykytallista ei ole enää kiinnostunut olemaan mukana.

FIA julkisti vuonna 2027 käyttöön otettavat tekniset säännöt viime vuoden lopulla. Tuolloin kerrottiin, että MM-sarjan pääluokassa otetaan harppaus kohti nykyisiä Rally2-autoja paitsi hinnan myös suorituskyvyn puolesta.

Nyt Dirtfish uutisoi Hyundain uhkaavan lähteä MM-sarjasta, mikäli tuleviin sääntöihin ei tehdä muutoksia. Tekninen johtaja Francois-Xavier Demaison kertoo Hyundain vastustavan sitä, että tulevissa autoissa olisi – ainakin alkuun – mahdollista käyttää vain polttomoottoria.

– Pelkkä polttomoottoriauto ei ole sitä, mitä Hyundain kaltainen autonvalmistaja haluaa markkinoida rallin kautta.

Demaison ei suoraan vastaa kysymykseen, voiko Hyundai olla mukana vuonna 2027, mikäli autot saavat käydä pelkällä polttomoottorilla. Sen hän sanoo, että vuosi 2027 on liian aikaista sekä Hyundaille että muille.

– Kyseessä on auto, jota rajoitetaan kulukatolla. Sellaisen auton todentaminen ja suunnittelu vie paljon pidempään. Auto suunnitellaan suorituskyky edellä, mutta siihen täytyy yhdistää myös hinta, ja normaalisti on tehtävä muutama suunnittelukierros päästäkseen määritellyn hinnan alle.

Uusien autojen valmistuskustannusten ylärajaksi on määritelty 345 000 euroa, eli alle puolet siitä, mitä nykyautoilla on hintaa.

– Meillä ei ole aikaa suunitella, rakentaa ja testata tällaista autoa riittävästi aloittaaksemme viiden vuoden luokittelujakson. Olisi hullua aloittaa pitkä luokittelujakso ilman kunnollista testaamista ja todentamista.

FIAn mukaan vuonna 2027 käyttöön otettavien autojen luokittelujakson on itse asiassa kerrottu olevan jopa kymmenen vuotta, mutta sääntöihin ollaan sen aikana tekemässä muutoksia muun muassa voimayksikköön liittyen. Jo alun perinkin on kerrottu, että sääntelyä tullaan vapauttamaan niin, että polttomoottorin rinnalla saa jossain kohtaa käyttää myös hybridi- tai pelkkää sähkövoimaa.

Hyundai kuitenkin haluaa, että tämä vapaus on olemassa alusta lähtien

– Haluamme enemmän tekniikkaa voimalinjaan ja muuallekin autoon. Sen täytyy olla muutakin kuin vain polttomoottoriauto, Demaison sanoo.

– On vaikea pyytää pomoilta Koreasta suuria määriä rahaa sarjaan, jossa ei voi markkinoida mitään. Siviiliautojen ja teknologian markkinointi on Hyundaille erittäin tärkeää.

Demaisonin mukaan päätös osallistumisesta tai osallistumatta jättämisestä tehdään vasta kun tarkasti tiedetään, mihin suuntaan MM-sarjaa aiotaan viedä. Selvää kuitenkin on, että FIAn olisi tehtävä Hyundain vaatimia muutoksia.

– Jos FIA uskoo, että Hyundain mukanaolo on tärkeää.

FIAn teknisen johtajan Xavier Mestelan Pinonin mukaan Hyundain huolet otetaan huomioon jossain kohtaa mutta ei vielä 2027.

– En usko, että kovin moni pystyy sanomaan, mikä on tulevaisuutta viiden vuoden päästä: polttomoottori, hybridi vai sähkö. Meidän tehtävämme on luoda säännöt pitkälle tähtäimelle. Kaikki haluavat sitä. Jos viiden vuoden jälkeen pitää tehdä muutoksia, pystymme siihen, mutta en vielä tänä päivänä pysty kertomaan, milloin avaamme säännöt hybridille, sähkölle tai mille tahansa muulle.

– Se, mitä rallissa täytyy tässä kohtaa maksimoida, on show. Siksi polttomoottori on mielestämme lyhyellä tähtäimellä paras ratkaisu. Jos joku valmistaja haluaa markkinoida omaa sähkö-, hybridi- tai vetyteknologiaansa, meillä on muita sarjoja sitä varten. FIAn portfolio on hyvin laaja.

Jo tämänhetkiset Rally1-autot käyvät pelkällä polttomoottorilla, kun vuonna 2022 käyttöön otetut hybridiyksiköt poistettiin viime kauden jälkeen. Polttomoottorin käyttövoimana on ollut vuodesta 2022 täysin fossiilivapaa polttoaine.

Hyundai Motorsportin puheenjohtaja Cyril Abiteboul sanoi viime syksynä, että Hyundai hyväksyi hybridiyksiköiden poistamisen lajin pelastamiseksi. Tällä hän viittasi siihen, että kesken viime kauden tehdyt sääntömuutokset hybridiyksiköiden huoltamista koskien olisivat nostaneet niihin liittyviä kuluja niin paljon, että sarjan ainoa yksityistalli M-Sport olisi ollut helisemässä.

– Emme tule koskaan aktiivisesti markkinoimaan hybridin poistamista, mutta emme myöskään estä sellaisia asioita, jotka pitää tehdä lajin pelastamiseksi, Abiteboul sanoi.

Yhtäjaksoisesti vuodesta 2014 MM-sarjassa mukana olleen Hyundain tulevaisuus on muutenkin epäselvä. Korealaisvalmistaja liittyy ensi vuonna Abiteboulin johdolla kestävyysautoilun WEC-sarjaan, ja huhujen mukaan ainakin tehdasvetoinen MM-ralliprojekti päättyisi jo tämän kauden jälkeen.

Abiteboul on aiemmin sanonut Hyundain kertovan päätöksestään "ennen kesää".