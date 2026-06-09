Saatko toimeentulotukea? Varaudu tähän syksyllä

Päätöksen myöntämisajankohdalla on merkitystä: jos toimeentulotuen päätös on tehty ennen kesäkuuta, veronpalautus on saatettu huomioida keskeneräisen verotuksen perusteella.

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki ja sitä edeltäviä ensisijaisia tukia ovat asiakkaan tilanteen mukaan esimerkiksi työttömyystuki, asumistuet, opintotuki, sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat ja eläkkeet.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa ei nähdä tulevana syksynä – tässä syy

Tämä tarkoittaaa sitä, että jos asiakkaan saama veronpalautus onkin lopulta suurempi, Kela tarkistaa toimeentulotukipäätöksen, ja toimeentulotuen määrä pienenee.

Sijaishuollossa olleet nuoret eivät saa enää opiskella toimeentulotuella – miten käy opintojen? Juttu jatkuu videon alla.

Jos puolestaan veronpalautus on pienempi kuin keskeneräisessä verotuksessa ja huomioitu toimeentulotuen päätöksessä liian suurena, on asiakkaan vastuulla hakea Kelasta tuen tarkistamista. Päätöksen tarkistamista tulee hakea silloinkin, jos palautuksen maksupäivä muuttuu.