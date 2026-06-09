Monelle voi tulla syksyllä ikävänä yllätyksenä se, että veronpalautus voi vaikuttaa toimeentulotuen määrään.
Kelan maksama toimeentulotuki on tarkoitettu niihin tilanteisiin, joissa asiakkaan kaikki yhteenlasketut tulot, varat ja muut tuet eivät riitä arjen välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuen saamisen ehdot tiukentuivat alkuvuodesta.
Toimeentulotuki on viimesijainen tuki ja sitä edeltäviä ensisijaisia tukia ovat asiakkaan tilanteen mukaan esimerkiksi työttömyystuki, asumistuet, opintotuki, sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat ja eläkkeet.
Kela muistuttaa tiedotteessaan, että toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon kaikki tulot, joilla asiakas voisi kattaa menojaan – myös veronpalautus.
Syksyllä ikävänä yllätyksenä voikin tulla se, että saatu veronpalautus voi pienentää toimeentulotuen määrää tai poistaa tuen tarpeen jopa kokonaan siltä kuukaudelta, jolloin palautus on käytettävissä.
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Suurin osa saa veronpalautukset syksyllä
Suurimmalle osalle veronpalautukset maksetaan elo- tai syyskuussa. Elokuun veronpalautukset Verohallinto vahvistaa kesäkuun aikana.
Päätöksen myöntämisajankohdalla on merkitystä: jos toimeentulotuen päätös on tehty ennen kesäkuuta, veronpalautus on saatettu huomioida keskeneräisen verotuksen perusteella.