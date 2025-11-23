



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Näin suomalaiset muuttaisivat lapsilisää – "Poika, 17, käy jatkuvasti jääkaapilla" Lapsilisä on monelle perheelle tärkeä apu arjen kustannusten hallitsemisessa. Shutterstock Julkaistu 44 minuuttia sitten Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi MTV Uutisten lukijat ovat liki yksimielisiä siitä, että lapsilisää pitäisi saada niin pitkään, että lapsi täyttää 18 vuotta. Lapsilisä sai alkuna jo vuonna 1948, kun päätettiin, että lapsilisää saavat kaikki lapsiperheet riippumatta perheen tuloista tai varallisuudesta. Yksi lapsilisän omituisuus kuitenkin on se, että sen saaminen lakkaa lapsen täyttäessä 17 vuotta. Kelan osaamiskeskuksen päällikkö Johanna Aholainen kertoi aiemmassa jutussamme taustoja erikoiselle ikärajalle. – Vuosien varrella useampi taho on esittänyt lapsilisän maksamista 18 vuoteen saakka, ja monessa muussa maassa niin tehdäänkin, Aholainen kertoi. Lue lisää: Miksi lapsilisän maksu loppuu jo 17-vuotiaana? Kela vastaa





Kysyimme jutun yhteydessä lukijoilta, pitäisikö heidän mielestään lapsilisän ikärajaa korottaa. Aihe kirvoitti runsaasti kommentteja.

Lähes yksimielinen mielipide

Yli tuhannesta vastaajasta melkein kaikki olivat sitä mieltä, että ikärajan nostamiselle olisi tarvetta.

– Lapsilisän pitäisi todellakin jatkua oppivelvollisuuden loppuun asti, sillä kulut eivät laske 17-vuotiaana – päinvastoin, muistuttaa nimimerkki 4 x yhmutsi.

– Todellakin pitäisi. En keksi yhtään syytä, miksi ei. Kulut ovat suuria, eikä tässä iässä [17-vuotiaana] nuoret ole vielä itse elantoaan hankkimassa, toteaa nimimerkki Muinaisjäänne.

Nimimerkki Elina huomauttaa, että nykypäivänä harva työllistyy 17-vuotiaana eikä koulutuksen jättäminen peruskoulun varaan ole hänen mukaansa yhteiskunnan kannalta järkevää.

– Nuoren aikuisen menot ovat yleensä jopa suuremmat kuin vauvan, joten vanhemmat usein tarvitsevatkin tukea elatukseen, Elina sanoo.

– Lapsilisää pitäisi ehdottomasti maksaa siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Lapsilisä on tärkeä etu etenkin yh-perheissä, ja lapsilisän loppuminen 17-vuotiaana tuo ison loven talouteen. Opintotuki ei ole läheskään yhtä paljon, kommentoi Marikki.

Aihetta kommentoineet olivat lähes yksimielisiä siitä, että lapsilisää pitäisi maksaa lapsen täysi-ikäisyyteen asti.AOP

– Pitäisi ehdottomasti. Aikuisuus alkaa 18-vuotiaana. Töihin otetaan täysipäiväisesti silloin ja monien opiskelu on jo loppu tai loppusuoralla, toteaa Leijonamieli.

– Kyllä, todellakin pitäisi maksaa! Muun muassa työttömälle huoltajalle ensiarvoisen tärkeä tuki. Tukea olisi maksettava siihen saakka, kun lapsi vielä opiskelee ja asuu samassa taloudessa olevan pienituloisen vanhemman kanssa, sanoo nimimerkki Pienikin apu suuri.

– Todellakin pitäisi maksaa. Yksinhuoltajana iso huoli on, miten voin elättää jälkikasvua, kun lapsilisä poistuu 17 vuoden iässä, toteaa YhÄiti.

Lue myös: Näin lapsilisää maksetaan vuonna 2026

Muutoksia määriin? "Ensimmäiseen lapseen menee eniten rahaa"

Kela maksaa lapsilisää ensimmäisestä lapsesta 94,88 e, toisesta 104,84 euroa ja esimerkiksi neljännestä lapsesta jo 173,24 euroa. Nimimerkki Cara kääntäisi luvut päinvastoin:

– Muuttaisin lapsilisän määrät päinvastaisiksi kuin ne nyt ovat, eli ensimmäisestä lapsesta maksettaisiin eniten, koska ensimmäiseen lapseen menee eniten rahaa.

– Pitäisi maksaa siihen asti, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Lisäksi lapsilisää tulisi maksaa ensimmäisestä lapsesta enemmän ja summan sitten pienentyä aina seuraavien lasten kohdalla, komppaa Rouva.

– Pitäisi olla niin, että ensimmäisestä maksetaan hieman enemmän ja tämän jälkeen tasasummat, koska lähtökohtaisesti ensimmäisen lapsen kanssa joutuu ostamaan eniten asioita, toteaa R.m.r.

Monen kommentoijan mielestä teinin elättämiseen menee enemmän rahaa kuin pikkuvauvan hankintoihin.Shutterstock

– Pitäisi ehdottomasti. Myös lapsilisän määrä pitäisi olla suhteutettu lapsen ikään, eli murrosiässä lapsen kulut ovat suurimmillaan, joten lapsilisän määrä pitäisi silloin myös olla isompi, toteaa nimimerkki 7 lapsen äiti.

– Lapsilisää pitäisi todellakin maksaa 18-vuotiaaksi saakka. Lapsilisän pitäisi myös olla korkeampi teini-ikäisillä, arvioi Elsie.

Nimimerkki Kolmen lapsen mama puolestaan ehdottaa, että lapsilisän maksu alkaisi vasta myöhemmin.

– Tekisin sellaisen muutoksen, että lapsilisän maksu alkaisi vasta, kun lapsi täyttää vuoden, ja pidentäisin sen toisesta päästä vuodella. Lapsen menot 17-vuotiaana ovat moninkertaiset verrattuna sylivauvan menoihin. Yksinhuoltajana kahdelle lapselle se lapsilisä olisi todella tärkeä. Poika täyttää 17 ja käy jatkuvasti jääkaapilla. Ei se lapsilisä päätä huimaa, mutta olisi hyvin tarpeellinen.

Pitäisikö tulojen vaikuttaa?

Lapsilisän yksi ominaispiirre on se, että sitä saavat kaikki varallisuudesta riippumatta. Moni suomalainen olisi kuitenkin valmis joustamaan tästä. Useat kommentoijat olivat sitä mieltä, että tulojen itse asiassa pitäisi vaikuttaa lapsilisän määrään tai jopa saatavuuteen.

– Lapsilisä täysi-ikäisyyteen asti, tulorajojen mukaan. Suurituloisille ei lapsilisää – näin estetään kaikkien rahastojen keräily lapsilisistä, koska se on tarkoitettu elämiseen, toteaa nimimerkki Late.

Kela maksaa lapsilisää perheen tuloista ja varallisuudesta riippumatta.

– Kyllä pitää maksaa ainakin 18-vuotiaaksi asti. Sen sijaan rikkailta sen voisi poistaa 15 vuoden jälkeen. Tällöin tuki tulisi sinne, missä sitä tarvitaan, kommentoi puolestaan Ulppe.

– Koska rahasta on valtiolla pulaa, voitaisiin ainakin toistaiseksi maksaa lapsilisät ylipäätään vain kahdelle alimmalle tuloluokalle kolmesta ja alimmalle tuloluokalle mahdollisesti korotettuna, pohdiskelee nimimerkki Mummi.

– Lapsilisä voitaisiin poistaa rikkaimmilta, tyyliin 5 000 euroa kuussa tienaavilta, Jossu.

Onko Suomi hyvää maa lapsiperheille? Juttu jatkuu videon alla.

9:54 Viiden jälkeen vieraili kolmosvauvojen perheessä Orimattilassa.

– Sanovat, että eriarvoistettaisiin lapsia, jos rikkaille ei makseta, mutta kyllä tällä nykyisellä tyylillä eriarvoistetaan, kun toiset voivat käyttää sen, miten haluavat, ja toiset joutuvat ostamaan sillä ruokaa, eikä lapsi saa siitä taskurahaa omaan käyttöön tai säästöä tulevaisuuteen, sanoo Suomi on... -nimimerkki.

– Mitä enemmän lapselle tulee ikää, sen enemmän tulee kuluja. Lapsilisän pitäisi olla tulosidonnainen. Lapsilisän puolitus vanhempien kesken vain siinä tapauksessa, että lapset ovat viikko–viikko -mallilla, sanoo Äiti.

– Pitäisi olla 18-vuotiaaksi saakka. Perheille, joissa tulot ovat yhteensä 9 000 euroa kuukaudessa, ei pitäisi maksaa lapsilisää ollenkaan. Lapsilisien tallentaminen lasten tilille lisää eriarvoisutta, sanoo nimimerkki ST.

Lapsilisä vaikuttaa toimeentulotukeen

Moni kommentoija arvosteli myös sitä, että lapsilisän saaminen vaikuttaa toimeentulotuen määrään.

– Olisi hienoa, jos lapsilisää ei vähennettäisi toimeentulotuista ja siitä hyötyisivät nekin, jotka sitä kipeimmin tarvitsisivat. Hyvin toimeentuleville se on vain ylimääräinen ja tarpeeton bonus, toteaa AaPee.

– Lapsilisässä pitäisi olla pienituloisuuskorotus, joka maksettaisiin, jos lähihuoltajan tulot olisivat niin pienet, että ne eivät riitä hänen osuuteensa lapsen elatuksesta. Jos lapsella olisi kaksi pienituloista lähihuoltajaa, maksettaisiin pienituloisuuskorotus tuplana, kummankin tuloihin suhteutettuna erikseen. Tämä vähentäisi muun muassa toimeentulotuen tarvetta lapsiperheissä, sanoo Asiaa pohtinut.

Kaikki eivät puolla

Yli tuhannen vastaajan joukosta vain muutama yksittäinen kommentoija ei nähnyt tarvetta lapsilisän ikärajan nostamiselle.

– Ei lapsilisää tarvitse maksaa kenellekään, jokainen on hommannut lapsensa ihan itse, niin vastatkoon kustannuksista. Muut tuet ovat sitten niille, joilla elämäntilanne on sellainen, että rahat eivät riitä, jyrähtää Suppilovahvero.

Katso myös: Mitä äitiyspakkaus 2025 sisältää?

16:11 Katso videolta vuoden 2025 äitiyspakkauksen "unboksaus" – mitä kaikkea pakkaus pitää sisällään? Haastattelussa suunnittelija Anniina Kuokka Kelalta.