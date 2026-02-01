Toimeentulotuen ehtojen tiukentuvat lisäksi myös sen määrää leikataan.
Toimeentulotuen saamisen ehdot tiukentuvat tänään sunnuntaina.
Toimeentulotuen perusosaa voidaan jatkossa vähentää puolella, jos asiakas ei kuukauden sisällä hae niitä ensisijaisia tukia, joita Kela on hänet ohjannut hakemaan.
Perusosa on enimmillään noin 600 euroa. Mikäli perusosaa alennetaan puolella, olisi sen suuruus vain noin 300 euroa kuukaudessa.
Toimeentulotukea edeltäviä ensisijaisia tukia ovat asiakkaan tilanteen mukaan esimerkiksi työttömyystuki, asumistuet, opintotuki, sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat ja eläkkeet.
Ehtojen tiukkenemisen lisäksi myös toimeentulotuen määrää leikataan. Lisäksi tuessa aiemmin ollut 150 euron ansiovähennys poistuu. Muutoksia tulee myös vuokranmaksuun.
Huolena resurssien riittävyys
Palveluntarjoajien huolena on työvoimaresurssien riittävyys asiakasmäärien kasvaessa, kun toimeentulotukea aiemmin hakeneet hakeutuvat aiempaa useammin myös muiden palveluiden piiriin.
Toimeentulotuen muutoksen ennakoidaan lisäävän merkittävästi asiakkaiden määrää esimerkiksi työllisyyspalveluissa. Kelan arvion mukaan palveluiden piiriin voi hakeutua jopa 40 000 uutta ihmistä. Myös sosiaalitoimen asiakasmäärien uskotaan kasvavan.
Tilanne on hankala, sillä tuen tarvitsijoiden tulisi hakea töitä entistä enemmän, mutta töitä on tarjolla aiempaa vähemmän.