Ranskan presidentti Emmanuel Macron vieraili Lounais-Ranskan maastopaloalueilla.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan tulevat viikot tulevat olemaan vaikeita maassa roihuavien maastopalojen sammuttamisessa.

Macron matkusti maanantaina Lounais-Ranskaan Bordeaux'n kaupunkiin, jonka lähistöllä on roihunnut Ranskan suurin maastopalo sitten toisen maailmansodan. Hän lupasi Ranskan hallinnon tukevan alueen viranomaisia sammutustöissä.

Macronin mukaan palon jälkeen on istutettava erilaista metsää, sillä nyt palaneen kaltainen metsä ei enää ilmastonmuutoksen vuoksi ole entisensä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sai tilannekatsauksen maastopaloista Bordeaux'ssa 27. heinäkuuta 2026.AFP / Lehtikuva

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