Unescon maailmanperintöluetteleoon hyväksyttyyn Aalto Worksiin liittyy arkkitehtuurin lisäksi myös tarina.

Alvar Aallon suunnittelemia kohteita sisältävä Aalto Works -kokonaisuus on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon.

Aalto Works edustaa Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon arkkitehtuurikohteita Suomessa. Kokonaisuus koostuu 13 Aaltojen suunnittelemasta kohteesta ympäri Suomea. Yksi niistä on Sunilan tehdaslähiö Kotkassa.

Museoviraston yliarkkitehdin Jonas Malmbergin mukaan tämä on iso askel arkkitehtuurille.

Prosessin taustalla on vuosien työ. Sen kaikkein isoimpia alkusysäyksiä oli vuonna 1998 vietetty 100-vuotisjuhla, jonka yhteydessä hanketta ruvettiin kunnolla pistämään vireille.

Tarina ja arkkitehtuuri samassa paketissa

Malmberg kertoo, että Aalto Works -kokonaisuudessa yhdistettiin arkkitehtuuri ja tarina suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentumisesta.

– Kaksi hienoa asiaa pistettiin yhteen ja se meni nyt läpi, mistä ollaan hirmu tyytyväisiä, hän sanoo.

Malmberg kertoo, että kyseessä ei ole Aallon komeimpien tai hienoimpien kohteiden valikoima, vaan joukko, joka kertoo 1920-luvun lopulta 1980-luvulle asti olleesta hyvinvointivaltion kehittymisestä ja siitä, kuinka yhteiskunta eri tasoilla on vastannut ihmisten tarpeisiin.

Malmberg lisääkin, että tämä tunnustus on palkinto myös niille Aalto-kohteille, jotka eivät tähän kokonaisuuteen kuulu.