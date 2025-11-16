Miksi lapsilisän maksaminen ei jatku siihen saakka, että lapsi täyttää 18 vuotta? Kela vastaa.

Jo vuonna 1948 päätettiin, että lapsilisää saavat kaikki lapsiperheet riippumatta perheen tuloista tai varallisuudesta.

Lapsilisän maksu alkaa lapsen syntymää seuraavassa kuussa, ja tuen maksaminen loppuu siinä kuussa, kun lapsi täyttää 17 vuotta – aiemmin lapsilisän maksu loppui jo 16-vuotiaana. Mutta miksi lapsilisää ei makseta täysi-ikäisyyteen asti?

Kelan osaamiskeskuksen päällikkö Johanna Aholainen kertoo, että lapsilisän ikäraja on määritelty laissa.

– Taustalla vaikuttaa historia, aikanaan 17-vuotiaana oltiin usein jo töissä ja oppivelvollisuus oli suoritettu. Nykyinen ikäraja on ristiriidassa oppivelvollisuuden kanssa, sillä toisen asteen tutkinnon suorittaminen on vielä käytännössä pahasti kesken, kun nuori täyttää 17 vuotta, Aholainen kertoo MTV Uutisille.

Aholainen huomauttaa, että ikäraja on ristiriidassa myös vanhempien elatusvelvollisuuden kanssa.