Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon ulostulo antaa kuvan, ettei lajipampulla ole minkäänlaista käsitystä todellisuudesta, kirjoittaa MTV Urheilun toimittaja Feliks Heikkinen.

Skandaaleja, kohuja ja jopa ammuskelu, joka vaati fanialueella katsojan hengen. Näitä kaikkia mahtui jalkapallon miesten MM-turnaukseen ennen, sen aikana ja vielä sen jälkeen. Tämä laittaa outoon valoon Gianni Infantinon Instagramissa julkaiseman 15-sivuisen ulostulon, jossa annetaan kovaa kriitiikkiä median suuntaan.



– Olen pahoillani siitä, että olitte niin vihan ja kritisoinnin kuluttamia, että menetitte kaiken tuon, Infantino totesi julkaisussaan.



– Heille, jotka ovat kyniensä ja paperiensa, näyttöjensä takana levittämässä vihaa ja valheellisia huhuja, haluan sanoa, että samalla, kun istutte takana, me Fifassa olemme etulinjassa järjestämässä, tekemässä kovaa töitä ja tuottamassa maailman parasta show’ta, Infantino jatkoi.

Infanfinon puheet ovat kuitenkin ristiriidassa todellisuuden kanssa.

Jalkapallon MM-kisojen lipunmyynnistä aloitettiin useita tutkintoja Yhdysvalloissa ja Saksassa. Frankfurtilainen oikeusistuin uhkasi Infantinoa ja pääsihteeri Mattias Grafströmiä 250 000 euron sakoilla tai enintään puolen vuoden vankeudella, mikäli Fifa ei lopettaisi lipunmyyntiään Ticombo-sivustolla.

Fifan kerrottiin manipuloineen lippujen hintoja. Lipunmyyntiskandaaliin liittyi myös se, että osalla katsojista vaihtuivat istumapaikat lipunoston jälkeen.