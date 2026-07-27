Patrik Laine ottaa tuntumaa.
Floridalainen kesäkiekkoliiga SoFlo Hockey kertoo sosiaalisen median tilillään, että Laine on lisätty Team Moxies -joukkueen rosteriin maanantain otteluun. Moxies on nimetty ravintolaketjun mukaan.
Ottelu, jossa Laine pelaa, mitellään Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä. Moxies kohtaa Bema Group -nimisen joukkueen.
SoFlo-kesäliigaa pelataan NHL-seura Florida Panthersin harjoitushallissa. Tapahtumiin myydään lippuja, ja otteluissa pelaa useita yliopisto- ja NHL-taustaisia pelaajia. Liiga kuvailee verkkosivuillaan, että ottelut ovat oikeita, eivätkä harjoitushöntsäilyä.
Laineen joukkuetovereina nähdään muun muassa NHL-pelaajat Anthony Duclair ja Nikita Zadorov. Vastapuolella viilettävät taalaliigasta tutut Seth Jones ja Andrew Peeke.
Montrealia viime kaudella edustanut Laine on tällä haavaa ilman NHL-sopimusta. Suomalaista on pitkin kesää huhuttu ainakin puoleen tusinaan joukkueeseen, mutta toistaiseksi diiliä ei ole syntynyt.