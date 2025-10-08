Kelan käsittelyaikaan vaikuttavat esimerkiksi liitteet ja se, mistä päätöksestä on kyse.
Kauanko Kelan päätös vie? Kysymys on tuttu monista nettikeskusteluista. Moni kokee, että päätöksen syntyminen vie kauan.
Etuuksien käsittelyaikaan vaikuttavat monet tekijät.
– Osa etuuksista on varsin yksinkertaisia, mutta osan kohdalla ratkaisuun vaikuttavat kymmenet eri tekijät, jotka Kelan on kaikki selvitettävä. Etuudet voivat edellyttää esimerkiksi lääketieteellistä erityisharkintaa tai lausuntoa, tai muuta selvitystä toiselta viranomaiselta, kertoo johtava asiantuntija Petri Lemettinen.
Käsittelyaikaan vaikuttaa myös se, sisältääkö hakemus kaikki tarvittavat tiedot. Esimerkiksi puuttuva liite voi lykätä päätöstä.
– Kelalla on selvitysvelvollisuus, joten asioiden ratkaiseminen puutteellisen tiedon perusteella ei ole mahdollista, Lemettinen sanoo.
14 miljoonaa päätöstä ja kirjettä
Kela lähetti vuonna 2024 noin 14 miljoonaa päätöstä ja kirjettä. Suurimmista etuuksista Kela tekee satojatuhansia päätöksiä joka vuosi.
– Esimerkiksi perustoimeentulotuen päätöksiä tehdään vuositasolla noin 1,6 miljoonaa, Lemettinen sanoo.
– Lainsäädäntö mahdollistaa yksinkertaisten etukäteen määriteltävissä olevien tilanteiden automatisoinnin. Parhaassa mahdollisessa tilanteessa sähköisesti jätetty hakemus voidaan ratkaista välittömästi. Automaation lisääminen vaatii kuitenkin merkittäviä järjestelmämuutoksia, jotka ovat kalliita toteuttaa.
